Christina Perri hospitalisée pour complications de grossesse

Christina Perri a été hospitalisée en raison de complications de grossesse, 11 mois après avoir subi une fausse couche dévastatrice.

La hitmaker «Jar of Hearts» attend actuellement son deuxième enfant avec son mari Paul Costabile, mais a admis que son bébé «avait un problème» qui l’a amenée à être hospitalisée, où elle restera jusqu’à ce qu’il soit temps d’accoucher.

Christina a également révélé que le bébé pourrait avoir besoin d’être livré «très bientôt», ce qui ferait sa naissance «très tôt».

Écrivant sur son histoire Instagram, elle a déclaré: « Salut les amis. Eh bien, rien ne se passe jamais comme nous le prévoyons. Bébé a un problème, alors je vais être ici jusqu’à ce qu’il soit temps pour bébé de sortir. Ce qui pourrait être très bientôt, ce qui est très tôt.

«S’il vous plaît, envoyez un peu d’amour de votre cœur au petit cœur qui bat en moi pour que nous traversions tous ça. Je suis reconnaissant envers les médecins et les infirmières et je ferai tout ce qu’ils suggèrent de faire.

Après avoir partagé son message, Christina – qui a déjà sa fille de deux ans, Carmella avec Paul – a ensuite mis en ligne une vidéo dans laquelle elle a remercié les fans pour l’effusion d’amour qu’ils lui avaient envoyée.

Elle a dit: « Je ne peux même pas saisir la quantité d’amour que vous m’envoyez tous en ce moment … Nous allons le prendre un jour à la fois, une minute à la fois. Je me sens très en sécurité et entre de bonnes mains. »

La peur de la santé de Christina survient après avoir subi une fausse couche dévastatrice en janvier alors qu’elle était enceinte de 11 semaines.

L’auteure-compositrice-interprète de 33 ans a déclaré à propos de sa fausse couche à l’époque: « Aujourd’hui, j’ai fait une fausse couche. Bébé avait 11 semaines à l’époque. Nous sommes choqués et complètement navrés. Nous n’étions qu’à une semaine de partager la nouvelle. donc je pense qu’il est également important de partager cette nouvelle. Je veux continuer à aider à changer l’histoire et la stigmatisation autour des fausses couches, du secret et de la honte.

«Je suis tellement triste mais pas honteux. Je me suis toujours rappelé à quel point les femmes sont incroyables et puissantes pour faire la vie et guérir. À toutes les mères qui ont été ici et qui seront ici, je te vois et je t’aime. Je suis si triste mais pas découragé. Quand le moment sera venu, nous essaierons à nouveau, mais aujourd’hui, nous pleurons notre petite vie perdue. (sic) «

