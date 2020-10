Christian Seifert appelle les clubs à sauver

Le directeur général de DFL, Christian Seifert, a demandé aux clubs de football professionnel allemand d’épargner en raison de la perte de revenus imminente. « Il serait très optimiste de supposer qu’il y aura des revenus d’audience à grande échelle dans la saison en cours », a déclaré le chef de la Ligue allemande de football (DFL). Handelsblatt: « Chaque club est bien avisé ces jours-ci de réduire les coûts fixes. Et cela inclut les frais de personnel. »

En raison de l’augmentation soudaine du nombre de cas corona, le gouvernement fédéral et les premiers ministres ont décidé, entre autres, d’exclure les spectateurs des stades de football pour novembre. Depuis le début de la saison, les clubs ont été autorisés à utiliser le stade à un maximum de 20%. Seifert a déclaré que cela fonctionnait bien là où les fans étaient autorisés: « Notre concept d’hygiène a fait ses preuves. »

Contrairement aux sports récréatifs et amateurs, qui doivent se reposer pendant le verrouillage temporaire, la Bundesliga et la 2e Bundesliga sont autorisées à poursuivre leur saison. L’objectif principal est « de faire avancer le jeu. Tout en dépend: les revenus de la télévision et aussi les revenus du sponsoring », a déclaré Seifert, qui a récemment annoncé son départ du DFL après l’expiration du contrat en 2022.

En cas de nouvelles pertes financières, le LDF a toujours une option externe, a souligné Seifert: « Il y a un grand intérêt des investisseurs pour le LDF et ses domaines d’activité. Nous avons été approchés par des investisseurs au début de la crise. » Jeudi, le Présidium avait déjà discuté des offres des investisseurs. Plus précisément, il devrait s’agir de l’entrée de financiers dans la filiale DFL Bundesliga International.