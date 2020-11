Christiaan Bezuidenhout entre dans le top 10 de la course à Dubaï avec la victoire d’Alfred Dunhill Championship

Christiaan Bezuidenhout a progressé en temps opportun dans la course à Dubaï avant le championnat DP World Tour de fin de saison après une victoire composée de quatre temps au championnat Alfred Dunhill qui l’a vu grimper dans le top dix. Le Sud-Africain a tiré les quatre manches dans les années 60 pour terminer à 14 sous la normale au Leopard Creek Country Club, bien à l’écart de quatre joueurs qui partageaient la deuxième place, et avec lui, il a remporté 460 points Race to Dubai pour se classer neuvième dans le Classements, en hausse par rapport au 21e. Bezuidenhout, qui a remporté son premier titre sur le circuit européen à l’Estrella Damm NA Andalucia Masters de l’année dernière, est sur le point de connaître un sommet de la saison après avoir terminé l’année dernière à la 18e place de la course de la saison. Les finalistes ont tous fait des progrès significatifs dans le classement après avoir collecté 182,5 points chacun. Un troisième top 10 de la saison a permis à l’Américain Sean Crocker de grimper de 32 places à la 60e position et en ligne pour une place sur le terrain pour le DP World Tour Championship – le dernier événement Rolex Series de la saison – tandis que la recrue polonaise Adrian Meronk s’installe à l’intérieur. le top 100 à 81e avec un bond de 44 places. L’Anglais Richard Bland, qui a terminé septième à l’Open de Joburg une semaine plus tôt, a grimpé de 43 places pour se classer 72e alors qu’il semble prêt pour son meilleur résultat dans la Race to Dubai depuis 2016, alors qu’il était 27e dans la course de la saison tandis que la deuxième place représente Le meilleur résultat de la saison de l’adolescent sud-africain Jayden Schaper alors qu’il a progressé de 118 places, jusqu’à 141e au classement. Voir aussi Comment se divertir pendant les vacances avec un budget limité Cinq joueurs ont terminé à une part de la sixième place pour gagner 72,85 points chacun, Marcus Armitage et Adri Arnaus consolidant leurs positions dans le top 60 du classement après avoir grimpé de six places à la 51e et à la 52e respectivement. Récent vainqueur de l’Aphrodite Hills Cyprus Showdown, Robert MacIntyre, a continué sa bonne forme avec un autre top dix et il a également déplacé six places à la 22e place. L’Écossais Scott Jamieson a grimpé de 11 places à la 66e place et le Français Alexander Levy a grimpé de 22 places à la 126e alors que le grand succès sud-africain Wilco Nienaber a terminé seul à la 12e place pour récolter 47,3 points et se hisser dans le top 60 dans les classements. Cette semaine, les événements de l’European Tour se dérouleront simultanément à Dubaï et en Afrique du Sud, avec le championnat de golf à Dubaï présenté par DP World qui débutera mercredi sur le parcours Fire à Jumeirah Golf Estates et l’Open d’Afrique du Sud au Gary Player Country Club à partir de jeudi. . En savoir plus sur l’application Sport360

