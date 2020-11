Chrissy Teigen et John Legend apprécient «  l’amour et le soutien  » des fans

2020-11-11 07:00:04

Chrissy Teigen et John Legend apprécient «l’amour et le soutien» qu’ils ont reçus depuis la perte de leur bébé.

Le mannequin de 34 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux en septembre pour discuter de sa perte de grossesse, et John a maintenant remercié ses fans pour le soutien qui leur a été montré par la suite.

Il a déclaré: «Nous avons entendu tant de personnes qui ont vécu cela aussi et c’est encourageant de recevoir autant d’amour et de soutien de la part de tant de personnes qui ont vécu des choses similaires.

« Chrissy partageant ce qu’elle a partagé a également été utile pour d’autres personnes qui traversent cette épreuve et qui pourraient le vivre à l’avenir. Alors merci. »

Malgré leur chagrin, John et Chrissy – qui sont mariés depuis 2013 – ont essayé de garder une vision optimiste.

Le chanteur lauréat d’un Grammy – qui a Luna, quatre ans, et Miles, deux ans, avec Chrissy – a déclaré à ‘Entertainment Tonight’: « Chaque fois que nous traversons des défis personnels – et je pense que les défis en tant que nation – je pense que nous devons nous accrocher à ce qui nous rend optimistes, ce qui nous donne de l’espoir, c’est de nous accrocher aux choses qui nous apportent de la joie.

«Et dans ma famille, alors que nous avons traversé une année difficile, nous nous accrochons au fait que nous avons deux beaux enfants que nous aimons et reflètent si bien qui nous sommes et ce que nous apprécions.

Pendant ce temps, John s’est récemment produit lors d’un rassemblement à Philadelphie pour Joe Biden avant les élections américaines.

La star acclamée a chanté « Georgia On My Mind » lors de l’événement, et a maintenant appelé l’Amérique à « tourner une page ».

Il a expliqué: «Je sentais que la Géorgie avait joué un rôle clé pour nous y amener et je voulais leur chanter une chanson pour les remercier du vrai et beau travail de démocratie encouragé par des gens comme Stacey Abrams et d’autres personnes qui sont allées là-bas. et a enregistré des centaines de milliers de personnes pour voter.

« Cela a demandé beaucoup de travail et beaucoup d’optimisme et il a fallu beaucoup de foi en la démocratie. La foi dans les gens que si nous nous efforçons de les impliquer, ils iraient là-bas et feraient entendre leur voix. entendu. »

