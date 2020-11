Chrishell Stause nie les spéculations sur une affaire

2020-11-07 09:30:05

Chrishell Stause s’est rendue sur Instagram pour écarter toute hypothèse selon laquelle elle aurait eu une aventure avec sa co-star de « Dancing With The Stars », Gleb Savchenko.

Chrishell Stause a démenti les informations faisant état d’une liaison avec son partenaire de «Danse avec les stars», Gleb Savchenko.

Après l’annonce par Gleb de sa séparation de sa femme Elena Samodanova après 14 ans de mariage, Chrishell, 39 ans – qui a été éliminé de « DWTS » avec Gleb plus tôt cette semaine – a décidé de nier les spéculations croissantes selon lesquelles ils étaient plus que des amis.

Chrishell – qui s’est séparée de son mari Justin Hartley l’année dernière – a écrit sur Instagram Stories: « Je suis tellement attristée par la nouvelle de la séparation de Gleb et Elena. Il est regrettable que cela ait provoqué des rumeurs sur ma vie personnelle. le public s’est séparé, je ne souhaiterais cela à personne. Comme vous pouvez l’imaginer, les innombrables heures d’entraînement et de répétitions de danse ont créé une solide amitié solidaire, mais rien de plus. Je ne souhaite que le meilleur à Gleb et à Elena pendant cette période moment malheureux (sic). »

Pendant ce temps, Gleb et Elena ont annoncé leur séparation sur leurs comptes de médias sociaux respectifs.

Elena, 36 ans, a écrit: « Après 14 ans de mariage avec ma plus profonde tristesse, notre route touche à sa fin. »

Elle a posté plus tard une citation énigmatique, qui disait: « Je ne te déteste pas, je suis juste déçue que tu sois devenu tout ce que tu as dit que tu ne serais jamais (sic). »

Et Gleb, 37 ans, a écrit: « C’est avec le cœur lourd que je vous dis que ma femme et moi nous séparons après 14 ans de mariage. Nous avons toujours l’intention de coparentalité nos merveilleux enfants que nous aimons tant, et nous s’efforcera de continuer à être les meilleurs parents possible pour eux. Nous vous demandons de respecter le besoin d’intimité et de guérison de notre famille pendant cette période. «

