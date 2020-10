Chris Wilder affirme que John Lundstram, la cible des Rangers et de West Ham, veut déménager après la décision du contrat – .

Les Rangers et West Ham United viennent peut-être de recevoir un coup de pouce, avec John Lundstram sur le point de quitter Sheffield United.

Le Sheffield Star a rapporté au cours de l’été que les Rangers et West Ham souhaitaient tous deux signer Lundstram, aux côtés de Brighton et Hove Albion.

Lundstram entrait dans sa dernière année à Bramall Lane, et les Blades cherchaient désespérément à prolonger son contrat.

Cependant, le patron de United, Chris Wilder, a confirmé aujourd’hui que Lundstram souhaitait quitter le club en 2021 et ne signerait pas de nouvel accord.

Wilder, cité par Sky Sports, affirme que United lui a proposé un accord pour devenir l’un des joueurs les mieux payés de Bramall Lane, mais il respecte la décision d’y aller.

Wilder ne veut pas le voir partir pour rien et admet qu’il est maintenant ouvert à proposer de vendre Lundstram en janvier.

« Nous lui avons offert un très bon contrat qui est là-haut avec les meilleurs joueurs du club et il a pris la décision avec son agent de ne pas vouloir signer, et je respecte cela », a déclaré Wilder. «C’est un joueur de Sheffield United et toujours en lice pour la sélection, mais les trois options sont simples pour moi. Il rédige son contrat et il a parfaitement le droit de le faire, ce qui n’est pas idéal pour nous; nous essayons de récupérer une certaine valeur pour le joueur dans la fenêtre de janvier; ou la meilleure option pour le club de football est qu’il signe le nouveau contrat – ce qui ne semble pas arriver et c’est malheureux.

«Il veut probablement résilier son contrat, alors nous demanderons ou inviterons des offres pour un très bon joueur qui a bien fait pour nous en Premier League la saison dernière. Nous pensons que c’est une très bonne offre mais il y a toujours deux côtés à chaque histoire et John et son agent ont le sentiment qu’ils veulent peut-être négocier ailleurs, alors c’est là que ça se passe. Je suis très frustré à ce sujet. Des cartes sur la table, je crois que John aurait dû les signer », a-t-il ajouté.

Les Rangers sont dans une position différente de West Ham ici, car ils pourront négocier un accord de pré-contrat avec Lundstram à partir du 1er janvier.

Si West Ham le veut, ils devront négocier un accord de janvier avec les Blades ou espérer qu’il ne soit pas inscrit ailleurs et qu’il puisse être débarqué gratuitement l’été prochain.

Lundstram, 26 ans, a marqué cinq buts en 34 matchs la saison dernière, impressionnant en tant que milieu de terrain box-to-box sous Wilder – et les Rangers et West Ham devraient être très intéressés par les nouvelles d’aujourd’hui.

