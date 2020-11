Chris Symington, chef de Suncorp Super Netball, démissionne

Le directeur général de Suncorp Super Netball, Chris Symington, a annoncé aujourd’hui qu’il quitterait ses fonctions pour se concentrer sur sa vie de famille.

Symington s’est joint à Suncorp Super Netball en 2018, dirigeant la ligue en tant que directeur général exécutif des événements pendant un an avant de devenir PDG de la compétition au cours des deux dernières années.

L’annonce fait suite à la décision du PDG de Netball Australia, Marne Fechner, de quitter le poste principal de Netball Australia.

Symington a déclaré que le moment était venu pour lui de se retirer et de se concentrer sur sa famille après avoir guidé la ligue dans une compétition internationalement vénérée avant la saison 2021.

«Ma femme et moi avons récemment accueilli des jumelles dans notre famille, il est donc temps que je prenne du recul et que je passe ce moment spécial avec ma femme et mes quatre belles filles», a-t-il déclaré.

Le documentaire sur la bulle sportive

« Faire partie de Suncorp Super Netball au cours des trois dernières années est quelque chose dont je suis extrêmement fier – Suncorp Super Netball est plus qu’un simple produit de sport ou de divertissement, il met en valeur l’incroyable force et les compétences des athlètes semaine après semaine , et ces femmes inspirent les jeunes filles d’Australie et du monde entier.

« J’ai hâte de regarder l’action Suncorp Super Netball avec mes filles pour les années à venir. »

La présidente de la commission de la Super Netball League, Marina Go, a remercié Symington pour son service à la ligue après avoir rejoint sa deuxième année en tant que compétition nationale,

« Chris a travaillé sans relâche pendant son séjour au netball pour s’assurer que Suncorp Super Netball reste la première compétition de netball au monde et, plus récemment, a mené la ligue à être le premier code sportif majeur à terminer une saison complète après la pause COVID », a-t-elle déclaré.

Super Netball Grande Finale – Vixens v Fever (Getty)

« Nous le remercions pour son incroyable contribution à la ligue et au netball dans son ensemble au cours des trois dernières années et nous lui souhaitons, à Kylie et aux filles, tout le meilleur pendant cette période passionnante de leur vie. »

Symington continuera à travailler sur un certain nombre de projets clés – y compris les renégociations en cours sur la diffusion – avant de partir le jeudi 10 décembre.