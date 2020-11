Chris Ruddy, PDG de Newsmax, blâme Fox News si Trump perd

Chris Ruddy, PDG de la chaîne de commentaires par câble conservatrice Newsmax, a déclaré mardi soir que si le président Donald Trump perdait sa candidature à la réélection, le blâme devrait être mis sur Fox News.

« Je pense – je suis choqué par ce que Fox News a fait », a-t-il d’abord déclaré lors d’une apparition sur « The Michael Berry Show Podcast » signalé Angelo Carusone de Media Matters for America, qui surveille les médias conservateurs. «Je pense que si Trump perd et que ce sont des élections serrées, blâmez Chris Wallace et Fox News.»

Ruddy, un proche allié et partisan de Trump, n’est pas le seul à critiquer la couverture par Fox News des élections de 2020. Trump lui-même fait la même chose depuis des mois.

Plus tôt mardi, Trump a même attaqué Fox News lors d’une interview sur la chaîne câblée la mieux notée, prenant le temps de l’un de ses derniers appels publics alors que les Américains se rendaient aux urnes.

Brian Kilmeade, Ainsley Earhardt et Steve Doocy de Fox News ont été contraints de défendre leur employeur après que Trump a commencé à parler de la fréquence à laquelle le réseau a présenté des politiciens démocrates et montré les discours de son prédécesseur, Barack Obama.

«En fait, Fox le met plus que quiconque, ce qui me choque en quelque sorte parce que Fox a beaucoup changé. Quelqu’un a dit: «Quelle est la plus grande différence entre cela et il y a quatre ans? Je dis: «Fox». C’est très différent », a déclaré le président.

Wallace, spécifiquement attaqué par Ruddy, est l’un des présentateurs de nouvelles du réseau. Il a animé le premier débat entre Trump et le candidat démocrate Joe Biden plus tôt cet automne. Une interview qu’il a faite avec Trump en juillet a attiré près de 6 millions de téléspectateurs sur Fox News et une émission diffusée.

À travers le spectre politique et médiatique, Wallace a été vivement applaudi pour ses grâces de Trump sur la réponse au coronavirus et Joe Biden, ainsi que pour sa volonté de corriger les fausses déclarations du président.

Wallace a contesté la vantardise du président selon laquelle Biden ne réussirait pas aussi bien à un test cognitif que lui, affirmant qu’il avait passé le test lui-même et avait trouvé que ce n’était pas très difficile.