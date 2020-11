Chris Pratt rejoint le casting de Thor: Love and Thunder

2020 sera la première année où nous n’avons pas de version de Marvel Studio depuis 2009, à l’exception de la dernière saison de Agents du SHIELD, ce qui est un peu dingue si vous y pensez. Ils prévoient vraiment de le rattraper l’année prochaine avec cinq projets confirmés jusqu’à présent [Black Widow, Eternals, Shang-Chi, Spider-Man 3, and WandaVision], mais cela ne signifie pas qu’ils ne travaillent pas à faire décoller un tas de projets. Les prochaines suites de Docteur Strange et Homme araignée tournent actuellement, Shang-Chi juste terminé le tournage, et les moulages des films à venir se remplissent. L’un de ces moulages est Thor: Amour et tonnerre, et il semble que nous allons voir un visage familier. Selon The Hollywood Reporter, Chris Pratt reprendra son rôle de Star-Lord dans le prochain film Marvel.

C’est l’un de ces castings qui a vraiment du sens compte tenu de la façon dont Avengers: Fin de partie emballé. Thor a remis la couronne d’Asgard à Valkyrie et a proclamé qu’il allait passer du temps dans l’univers avec les Gardiens pour faire une petite introspection. À moins qu’ils ne séparent les deux groupes hors écran, ce qui est un peu nul si nous sommes honnêtes, cela fait qu’au moins quelques membres des Gardiens feront des apparitions dans Thor: l’amour et le tonnerre. Reste à savoir si ce sera tous les Gardiens ou non; peut-être que nous les verrons brièvement dans l’acte un, puis ils reviendront pour aider pendant la grande bataille contre quiconque dans l’acte trois.

Thor: l’amour et le tonnerre, réalisé par Taika Waititi, mettant en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, et Christian Bale. Il sortira le 11 février 2022.

