2020-11-07 23:00:05

L’ancienne star de «Malcolm au milieu» Chris Masterson et Yolanda Pecoraro attendent leur premier enfant ensemble.

L’acteur de 40 ans et Yolanda ont annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux, la future mère partageant une photo de son ventre en pleine croissance sur Instagram.

Yolanda – qui a épousé l’acteur l’année dernière – a sous-titré le message: «Baby Masterson».

La sœur de Chris, Alanna, a commenté le message, exprimant sa joie de la nouvelle.

Elle a simplement répondu: « Bébé bébé bébé !!!! (sic) »

Georgie Flores – qui a joué dans la série télévisée dramatique « Famous in Love » – était également ravie de l’annonce.

Elle a dit: « Il n’y a pas assez de cœurs pour exprimer mon excitation !!!! Mais en voici quand même quelques-uns [love-heart emojis] (sic) »

Chris est surtout connu pour avoir joué le rôle de Francis dans « Malcolm in the Middle », et son annonce est arrivée peu de temps après que Frankie Muniz, son ancienne co-star, ait révélé qu’il attendait son premier enfant avec Paige Price.

En septembre, l’acteur a confirmé la nouvelle dans une vidéo YouTube, révélant que leur bébé devait arriver en mars 2021.

Il a déclaré à l’époque: « Au cours des quatre dernières années et demie, Paige et moi avons vécu tant de choses incroyables ensemble. Nous avons parcouru le monde, nous devons vivre toutes ces choses uniques dans une vie. Opportunités.

« Même si nous croyons toujours que ce sont les petits moments entre les grands qui vous font vous sentir le plus heureux, rien ne se compare à entendre les battements de cœur de votre tout-petit. »

Frankie, 34 ans, a admis qu’il était déjà impatient de l’arrivée de leur bébé.

Il a poursuivi: «Nous avions l’impression de vivre et d’expérimenter un miracle de la vie réelle pour la première fois. La seconde où j’ai entendu ce battement de cœur, la réalité s’est installée.

« Je jetais des noms de bébé et des choix de carrière futurs. »

Paige a ajouté: « Quand nous avons découvert que nous nous attendions, nous étions tous les deux dans un état d’incrédulité. Nous savions que nous voulions cela, mais on nous a dit que nos chances ne seraient pas si grandes … Nous avons battu toutes les chances. »

