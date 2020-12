Chris Kattan peut-il convaincre Will Ferrell de faire Night at the Roxbury 2? – betanewsfr

Cue le Haddaway!

Chris Kattan veut une suite de «Night at the Roxbury»…

… Juste un problème…

Lui et sa co-star Will Ferrell ne sont pas amis depuis de nombreuses années.

Basé sur un croquis récurrent de l’émission télévisée «Saturday Night Live», intitulée «The Roxbury Guys», les deux joueurs ont joué Kattan et Ferrell comme des frères qui sont comiquement rejetés par les femmes de divers clubs. Le film a vu le duo dimish et dansant se faire des amis avec la légende de «21 Jump Street» (!) Richard Grieco.

Selon ses mémoires de 2019, Kattan, 50 ans, a affirmé que le chef de «Saturday Night Live», Lorne Michaels, l’avait fait pression pour qu’il ait des relations sexuelles avec la réalisatrice potentielle du film Amy Heckerling («Clueless»), ce qui a finalement nui à son amitié avec Ferrell. Des trucs aigres et sucrés.

Kattan dit à Page Six qu’il aimerait à nouveau travailler avec Will et espère que cela pourrait prendre la forme d’un film de réunion «Roxbury».

Travailler avec Ferrell, son ancienne co-star de «SNL», est «l’une des choses les plus cool à faire», dit Kattan, et c’est «l’un de ces gars qui est tout aussi drôle hors écran qu’à l’écran.»

«Je pense que c’est une évidence que ce serait un film amusant à faire, je pense», a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que ce serait difficile à faire et difficile pour cela de gagner beaucoup d’argent. Je serais partant pour ça. Je pense que ce serait très amusant.

La star de «Corky Romano» dit que la comédie de 1998, dirigée par John Fortenberry, «mérite» une suite.

Ferrell a dit à Moviehole il y a quelques années qu’il n’aimait pas beaucoup le film «Roxbury» – et ne voulait pas ressusciter les frères Butabi.

«C’est une chose étrange celle-là. Ce n’était pas un succès aux cinémas, ce n’était pas non plus un flop. Mais il a trouvé plus de vie sur la vidéo et le DVD », dit Ferrell. «J’étais à New York, et ce chauffeur de taxi étranger se retourne et me regarde et dit: ‘Roxbury guy! J’aime cela ».

Mais malgré les fidèles suivants, Ferrell semble un peu mécontent du film. «Disons simplement que j’ai aimé mon rôle dans ‘The Ladies Man’ [another SNL inspired flick] mieux que j’aimais tout le film «Roxbury». Je ne pouvais pas y croire quand Lorne Michaels [SNL’s producer] a dit qu’il voulait faire un film sur les gars de Roxbury ».

« Donc pas de suite, j’ai en quelque sorte fait ça ».