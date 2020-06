Chris Hemsworth et Natalie Portman reviendront en tant que «THOR COUPLE» dans Thor: Love and Thunder !!! Date de sortie, détails du tracé et de la distribution !!!

Thor: Love and Thunder est un prochain film de Marvel Cinematics. Le film sera le quatrième de la série du merveilleux film Thor. Le film américain Thor a sorti trois films qui étaient des superproductions et ont rapporté des millions au Box-office. Le film est basé sur un personnage de Marvel Comics du même nom.

Le premier film sorti en 2011, a rapporté plus de 449,3 millions d’euros. Plus tard, en 2013, la deuxième partie intitulée Thor: The Dark World et la troisième partie Thor: Ragnarok en 2017. Les deux films étaient des superproductions et les fans attendaient avec impatience la troisième saison.

Direction:

Produit par Kelvin Feige, la suite obtiendra la direction de Taika Waititi.

JETER:

Chris Hemsworth apparaîtra évidemment comme Thor, le dieu du tonnerre.

D’autres moulages à paraître dans la suite à venir incluent Tessa Thompson, Vin Diesel, Christian Bale, Natalie Portman et bien d’autres.

La réalisatrice Taika Waititi apparaîtra également dans le film.

Il n’est pas sûr que Jeff Goldblum revienne dans le film.

DATE DE SORTIE:

La date de sortie initiale de l’émission devait être publiée le 5 novembre.

Mais plus tard, il a été reporté au 11 février 2022 en raison des situations dans le monde. Espérons que les jours ne bougent plus.

TERRAIN:

Selon les rapports, le film aura un immense rôle de She-Thor dans le film.

Le réalisateur a déclaré que le film allait être très amusant et plein d’aventures.

Nous savons tous comment Thor a une histoire captivante et continue de divertir ses fans. Restons assis et découvrons ce qui se passe dans le prochain film.

BANDES ANNONCES:

Aucune bande annonce du film n’a encore été divulguée. Jusque-là, vous pouvez parcourir les bandes-annonces des trois autres films de la séquence.