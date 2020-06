Chris Harrison apporte Bachelor in Paradise SAISON 7 !! Qu’attend-on de la septième saison? Mises à jour

Bachelor in Paradise est un spin-off des séries populaires «The Bachelor» et «The Bachelorette». Les créateurs ont sorti la première saison de cette émission de téléréalité en 2014. Jusqu’à maintenant, ils ont sorti six saisons de l’émission. Chris Harrison est l’hôte de ce spectacle depuis sa première saison!

Qu’attendre de «Bachelor in Paradise»?

Voici en quoi «Bachelor in Paradise» est différent de «The Bachelor» et «The Bachelorette». Les concurrents de cette émission sont les ex-concurrents de ses émissions sœurs. Les hommes et les femmes qui ont été rejetés dans «The Bachelor» ou «the Bachelorette» viennent à «Bachelor in Paradise». Selon eux, c’est pour avoir une chance de trouver leur «vrai amour»!

Les créateurs tournent Bachelor in Paradise dans une grande et luxueuse station balnéaire du Mexique. Les candidats y restent pour une période de 18 jours. (Des mini-vacances!) Et pendant ces dix-huit jours, ils retrouvent leur véritable amour.

Ce spectacle est un mélange de ses deux spectacles soeurs et cela conduit à doubler la quantité de drame. Les créateurs planifient très bien les épisodes et veillent également à ce que le spectacle produise le maximum de drames. Le spectacle donne aux hommes et aux femmes des chances égales de se donner des roses et de se connaître. Contrairement aux deux autres spectacles, en licence au paradis, peut-être le temps, il y a plus d’un engagement à la fin du spectacle.

Les créateurs tournent The Bachelor et The Bachelorette dans les 2 mois. Alors qu’ils tournent Bachelor in Paradise en seulement 18-20 jours. Pourtant, il y a plus de couples dans la version spin-off que les couples originaux!

À propos de la septième saison-

Les fabricants ont renouvelé Bachelor in paradise pour une septième saison en août de l’année dernière. Le tournage devait commencer en 2020. Mais, en raison de l’épidémie de coronavirus, les créateurs ont reporté le tournage d’un an. Chris Harrison sera l’hôte de la septième saison.

À part cela, les fabricants n’ont donné aucune autre confirmation.

Source – Insider.