Chris Evans défend à nouveau les bandes dessinées lors d’une interview sur podcast

Chris Evans n’est pas étranger à devoir défendre des films de bandes dessinées. Après Martin Scorsese ont comparé les films Marvel spécifiquement aux parcs à thème et disant qu’ils ne sont pas du cinéma, beaucoup ont protesté, y compris Evans et ses collègues frères MCU. Captain America lui-même parle et les gens écoutent, et Chris Evans est allé sur le nouvel épisode du podcast Chatter des Hollywood Reporter Awards pour discuter d’un tas de sujets différents, et malheureusement, ce sujet est revenu encore une fois. Et encore une fois, tout comme Captain America lui-même, Chris Evans est venu à la rescousse. Vous pouvez lire ses citations ci-dessous.

Nous ne méritons pas Chris Evans

« C’est un témoignage de ces films en fonction du calibre qu’ils attirent. Je veux dire, écoutez, des films à gros budget avec de gros chèques de paie sont toujours disponibles, et certains de ces acteurs ne les touchent pas. Pour obtenir les gens qu’ils rencontrent dans les spectacles de Marvel ce qui s’y passe, c’est plus qu’une simple promenade dans un parc à thème. C’est vraiment, vraiment. Nous sommes peut-être un peu trop habitués à la structure maintenant, mais je pense vraiment qu’ils se distinguent. Et le calibre de talent qu’ils attirer en témoigne. «

Y a-t-il de meilleurs ambassadeurs pour ce genre que Chris Evans, RDJ et le reste du MCU? Leur niveau d’engagement des fans et leur croyance dans le genre est la moitié de la raison du succès de Marvel Studios en premier lieu. Pensez à tout ce qui devait aller bien pour que le MCU soit un succès pendant une seconde, toutes les différentes étoiles qui devaient s’aligner. C’est fou que tout se soit réuni comme ça. Des gens comme Scorsese essayant de le démolir comme il a essayé de le faire est triste et puéril. Tout le monde accepte le divertissement de différentes manières, et ce n’est pas parce que vous n’y trouvez pas de valeur que les autres ne le font pas. Christ Evans le comprend, et le reste d’entre nous le devrait aussi.

