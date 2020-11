Chris Columbus claque le redémarrage de Disney + Home Alone – / Film

Chris Columbus, qui a réalisé les classiques de Noël Seul à la maison et Home Alone 2: Perdu à New York, a quelques mots de choix pour dire où Disney peut laisser le changement, espèce d’animal sale. le Seul à la maison le réalisateur n’est pas content de la Seul à la maison redémarrer dans les travaux à Disney +, qui est mis en étoile Jojo Lapin voleur de scène Archie Yates et être dirigé par Dan Mazer (Sale grand-père). Et s’il n’est pas allé jusqu’à appeler la Maison de la Souris un animal sale, le sentiment est le même.

Sur le circuit de presse de son dernier film de vacances, Les chroniques de Noël 2, le sujet du classique de Noël 1990 de Chris Columbus Seul à la maison est venu inévitablement. Mais dans son entretien avec Insider, Columbus avait des choses moins que gentilles à dire sur le prochain redémarrage de Disney + Seul à la maison, sur lequel il a révélé qu’il n’avait même pas été consulté:

«Personne ne m’a contacté à ce sujet, et c’est une perte de temps en ce qui me concerne. À quoi ça sert? Je crois fermement que vous ne refaites pas des films qui ont eu la longévité de Seul à la maison. Vous n’allez plus créer de foudre dans une bouteille. Cela n’arrivera tout simplement pas. Alors pourquoi le faire? C’est comme faire une version peinture par numéros d’un film d’animation Disney – une version live-action de cela. À quoi ça sert? Cela a été fait. Fais ton propre truc. Même si vous échouez lamentablement, au moins vous avez trouvé quelque chose d’original.

La critique de Columbus à l’égard de Disney n’est pas sans preuves: les abondants remakes de Disney de ses classiques animés ont souvent été critiqués pour être de pâles imitations des originaux. Et avec Seul à la maison sur une rotation fréquente à la télévision et au câble chaque Noël, il sera difficile pour tout remake d’essayer de donner sa propre tournure à un film bien-aimé qui est encore très frais dans la mémoire des gens. Mais Disney + a besoin d’un contenu original et le Seul à la maison IP était frais pour la refonte.

le Seul à la maison le redémarrage est actuellement en production, mais suspendu en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Détails sur le Seul à la maison le redémarrage n’a pas été facilement disponible, mais l’histoire se concentre sur un jeune garçon nommé Max qui entre en guerre avec un mari et une femme après avoir pris une poupée de porcelaine. le Seul à la maison le redémarrage devrait être dirigé par Dan Mazer (Sale grand-père, Je lui donne un an) et jouera Jojo Lapin acteur de soutien Archie Yates dans le rôle principal. Il sera rejoint par Saturday Night Live anciens Kenan Thompson et Chris Parnell, Histoire de jouets 4 étoile de la voix Ally Maki, Actrice irlandaise Aisling Bea, comédien Pete Holmes, Veep étoile Timothy Simons, Rob Delaney et Ellie Kemper en tant que parents du personnage principal, et SNL écrivain Mikey Day, qui coécrit également le Seul à la maison redémarrer avec Streeter Seidel. Et bien que Columbus ne soit pas à bord, il y a des rumeurs qui Seul à la maison étoile Macaulay Culkin pourrait faire une apparition, mais cela n’a pas encore été confirmé.

