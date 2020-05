Chorus annonce une bande-annonce pour une action spatiale à la prochaine génération

Les vaisseaux spatiaux sensibles dans les médias n’ont rien de nouveau, mais généralement, vous combattez ce vaisseau sensible et ne l’utilisez pas pour renverser le culte de l’espace sombre qui vous a donné des pouvoirs maléfiques. Si cela vous a semblé important, vous n’êtes peut-être pas prêt pour la nouvelle Refrain (stylisé comme CHORVS, mais certainement pas prononcé « korvs »), révélé lors de l’événement Inside Xbox d’aujourd’hui, et se rendant à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5 selon le site officiel. La bande annonce pour Refrain révèle un avenir sombre, marmonnant, des voix maléfiques et le lien spécial entre fugitif et vaisseau spatial mitrailleur, à venir dans le courant de 2021.

Développé par Deep Silver et FishLabs, la bande-annonce de Refrain dépeint Nara, une femme en fuite d’un culte mystérieux et sombre qui à un moment donné l’a utilisée pour ses propres machinations. Selon le site officiel, les joueurs « prenez le contrôle de Nara, une fois la guerrière la plus meurtrière du Cercle, maintenant leur fugitive la plus recherchée, dans une quête pour détruire le culte noir qui l’a créée. Débloquez des armes dévastatrices et des capacités hallucinantes dans une véritable évolution du tireur de combat spatial. Avec Forsaken, son chasseur d’étoiles sensible, explorez les temples antiques, engagez-vous dans un combat à zéro g exaltant et aventurez-vous au-delà de notre réalité éveillée. «

Les images présentées dans la bande-annonce mettent principalement en évidence les voyages et les combats via Forsaken, votre ami de vaisseau spatial. La description donne l’impression qu’il s’agit d’une affaire à l’intérieur du navire uniquement et que toute exploration se déroulera dans la vaste froideur de l’espace lui-même. Est Refrain juste un shmup vraiment chic? Voler un vaisseau spatial à travers des anneaux tout en pulvérisant des balles partout vieillira-t-il jamais? Pourquoi les jeux spatiaux de science-fiction continuent-ils avec des titres sur le thème de la musique – juste au cas où vous auriez oublié Bioware Hymne? J’espère que toutes ces questions et bien d’autres trouveront une réponse alors que nous nous rapprochons de plus en plus du lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, bien que Refrain semble obtenir un lancement de la génération actuelle également si le site Web doit être approuvé.

Refrain s’apprête à lancer un air de tirs en 2021.