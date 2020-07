CHOQUANT!!! Veau mutant né avec tête humaine en Argentine !!! Cliquez pour regarder toute la vidéo !!!

Il y a des nouvelles choquantes qui vous donneront la chair de poule. Un veau est né avec une tête humaine en Argentine. Les gens ont capturé la vidéo bizarre mais le veau est mort juste après une heure. Lire la suite pour savoir en détail.

Le veau n’a vécu que quelques heures

C’est très horrible car un veau est né avec un nez et une bouche minuscules à Villa Ana, en Argentine. Cependant, sa tête était très lourde et il ne pouvait pas gérer le poids, il est donc mort après une heure. Les gens ont capturé la vidéo de ce veau dans lequel il était couché sur le verre. La vidéo devient virale sur Youtube qui montrait clairement l’animal ressemblant à un humain. Tout d’abord, l’agriculteur local de cette région a publié la vidéo et après cela, elle a circulé sur les réseaux sociaux.

Quelle est la raison selon les experts?

Comme indiqué par un maître à proximité, le veau est venu au monde avec un crâne déformé qui est responsable de son apparence inhabituelle. Le maître des qualités héréditaires Nicolas Magnago a déclaré que « cela pourrait être une transformation héréditaire peu commune ». Il a inclus l’étourdissement «la transformation est un ajustement dans le séquençage de l’ADN qui a été déplacé à la postérité du bovin. C’était une transformation sans contrainte provoquée par l’activité d’opérateurs mutagènes, physiques, concoctés ou organiques, qui a changé son séquençage héréditaire ».

Cela s’est-il produit pour la première fois?

Début 2019, dans la partie nord de l’Himachal Pradesh, en Inde, un veau est né avec deux têtes, quatre yeux et deux bouches. Il y a un autre cas dans lequel le veau est né dans le monde avec des yeux, un nez et des oreilles ressemblant à ceux d’un humain dans une couverture de créature à Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, nord de l’Inde.

De plus, en mars 2019, nous avons annoncé comment un porcelet avait choqué les spécialistes après avoir été mis au monde sans cheveux et avec une « trompe d’éléphant » partout. Un éleveur, nommé distinctement Li, a été stupéfait lorsque sa mère cochon a donné naissance au mammouth tordu aux côtés d’une vingtaine de porcelets typiques.

Ainsi, il y a des cas plus choquants comme celui-ci dans certaines parties du monde.