Chopping Mall Marathon vient de crier Factory TV le Cyber ​​Monday

Pendant que vous vous asseyez sur votre canapé et que vous magasinez le Cyber ​​Monday, laissez Shout Factory TV vous divertir. La chaîne diffusera 24 heures d’affilée du film culte classique Centre commercial de coupe, le meilleur film d’horreur sur les robots qui prennent conscience et assassinent des personnes dans un centre commercial jamais réalisé. Le favori des années 80 est un aliment de base pour Shout à ce stade, et toute excuse pour pouvoir regarder le film est certainement la bienvenue. Le marathon débutera le lundi 3 novembre à minuit HNP et durera 24 heures. Shout a même posté une bande-annonce pour le Centre commercial de coupe Marathon que vous pouvez voir ci-dessous. J’adore l’ambiance de la vieille école.

Magasinez jusqu’à ce que vous tombiez avec Chopping Mall

« Attention, acheteurs! Les protecteurs sont de retour en ligne. Cyber ​​Monday signifie Cyber ​​Security, et cette année, c’est PERSONAL CHOPPING. Courez, ne marchez pas, pour vous connecter à Shout! Factory TV le Cyber ​​Monday pour 24 heures de marathon Chopping Mall folie! Des robots high-tech équipés de dispositifs de sécurité de pointe ont été recrutés comme nouvelle veilleuse de nuit mécanique pour le Park Plaza Mall; quand un coup de foudre secoue la commande principale de l’ordinateur, les robots se transforment en meurtriers. Killbots en liberté pour les acheteurs sans méfiance! Quatre couples essaient de réussir après des heures dans un magasin de matelas. Ils réussissent … à la morgue! «

le Centre commercial de coupe Marathon peut être visionné sur ShoutFactoryTV.com; Crier! Les applications Roku, Amazon Fire, Apple TV et Android de Factory TV; et les plates-formes de diffusion numérique suivantes: Twitch, Samsung TV Plus, Comcast Xfinity, Xumo, Vizio, Redbox, IMDb TV, STIRR, Sling TV, THETA.tv et Local Now. Le film peut également être regardé à la demande sur ShoutFactoryTV.com; Crier! Les applications Roku, Amazon Fire, Apple TV et Android de Factory TV; et sur divers Shout! Chaînes de marque Factory TV, notamment Tubi, Amazon Prime Channels et Roku Channel.

