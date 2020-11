Choix AGL de la semaine: Dia Saba brille le plus pour le nouveau look Al Nasr, comment les statistiques façonnent les choses

Les champions 2018/19 Sharjah et Bani Yas revitalisés ont maintenu leurs départs à 100% lors de la troisième semaine de match de la Ligue du golfe Arabique.

De belles frappes de Caio – sur son ancien terrain de jeu du Hazza bin Zayed Stadium – et de l’incomparable Igor Coronado ont vu Al Ain battu 2-1 par le premier. Le buteur libre Bani Yas, cependant, terminerait le week-end à la première place grâce à une déroute 5-0 de l’inutile Khor Fakkan, façonnée par un carton rouge de cinquième minute pour le défenseur en visite Kouame Autonne, ainsi que des coups de pied des Argentins Gaston Suarez et Nicolas Gimenez.

L’attaquant intemporel d’Al Wahda, Ismail Matar, a marqué un but décisif lors du match nul 1-1 avec les meneurs 2019/20 Shabab Al Ahli Dubai Club, l’attaquant des Émirats arabes unis Sebastian Tagliabue a obtenu un doublé lorsque Al Nasr a gagné 3-0 dans un derby unilatéral contre Bur Dubai contre Al Wasl et le prolifique ailier jordanien Yaseen Al Bakhit se sont aidés à marquer un quatrième but de la campagne quand Al Dhafra a battu Fujairah 3-1.

Ajman et Hatta ont raté le score via un match nul et vierge, tandis qu’Al Jazira – sans joueur blessé de l’année 2016 de l’AFC Omar Abdulrahman – l’a laissé en retard pour battre Ittihad Kalba 2-0.

Voici trois artistes remarquables et un point de discussion:

JOUEUR DE LA SEMAINE

Dia Saba (Al Nasr)

Beaucoup de battage médiatique et d’intrigues ont salué l’arrivée estivale de Saba, le premier international israélien du football émirien.

Cette attention a été accueillie par une démonstration révolutionnaire lors du derby de Bur Dubai jeudi. La chimie naissante avec Tagliabue a vu la paire d’échanger des passes décisives, la passe en boucle de Saba qui a permis à l’avant-centre des Émirats arabes unis de le mettre au jeu avec un génie non allié.

Le meneur de jeu a la capacité de transformer Nasr en prétendant au titre crédible.

OBJECTIF DE LA SEMAINE

Ismail Matar (Al Wahda)

Oubliez les années d’avancement de Matar.

Comme une voiture de sport d’époque, la vitesse durable du joueur de 37 ans l’a poussé à dépasser quatre adversaires de Shabab Al Ahli – beaucoup plus jeunes – tout au long d’un tiret de 40 mètres à bout de souffle. Une technique raffinée, qui ne laisse jamais ceux touchés par la vraie grandeur, puis l’a vu frapper haut au-delà de l’impuissant Majed Nasser avec son pied gauche, depuis le bord de la surface de réparation.

« Legend » ne rend pas pleinement justice à la capacité durable de l’attaquant à colorer les matchs avec des éclairs vibrants de brillance. Le patron des EAU, Jorge Luis Pinto, doit regarder…

COACH DE LA SEMAINE

Daniel Isaila (Bani Yas)

Un échec 5-0 de l’opposition limitée réduite à 10 hommes dès la cinquième minute, qui contenait deux pénalités, ne devrait pas être suffisant pour justifier le mérite du premier tacticien de ce tour.

Pourtant, la manière d’une autre victoire catégorique contre le désolé Khor Fakkan par le sublime Sky Blues a souligné l’impact profond de leur ancien patron des moins de 21 ans de Roumanie. Bani Yas a traversé 2019/20, le vétéran allemand Winfried Schafer menant un côté piéton à la neuvième place à temps pour la cessation de mars.

Comment les temps changent. Les ailiers Suhail Al Noobi et John Tibar se transforment en armes de contre-attaque ultra-rapides, les milieux de terrain argentins Gimenez et Suarez orchestrent des vagues d’attaques punitives et l’attaquant brésilien Joao Pedro utilise le cadre de son boxeur pour tirer le meilleur parti de cette ligne d’approvisionnement en argent.

SUJET DE DISCUSSION

Des statistiques extraordinaires ou de grandes évasions?

L’analyse statistique est devenue une discipline de plus en plus importante dans le football professionnel – l’AGL n’est pas différente.

Cette ronde a présenté un certain nombre d’expositions remarquables. La clé est maintenant de déduire s’il s’agissait d’anomalies ponctuelles ou de preuves de thèmes persistants.

Un regard de base sur les performances d’Al Dhafra et de Sharjah montre des équipes qui ont été franchement écrasées.

Les Western Knights ont été battus 20-4 par Fujairah et n’ont obtenu que 33% de possession. Sharjah, quant à lui, a cédé 70% du ballon et a eu 10 tentatives de moins (25-15) qu’Al Ain.

Les deux ont célébré des traits en trois points.

Ces résultats ne doivent pas être qualifiés de valeurs aberrantes. Dhafra étaient les chevaux noirs de 2019/20 et Sharjah sont les champions de 2018/19.

Ce style de contre-poinçonnage a fonctionné pour eux dans le passé et fonctionnera pour eux à l’avenir.

On ne peut pas dire la même chose de Shabab Al Ahli. Des problèmes structurels, plutôt que tactiques, étaient en jeu dans l’impasse de Wahda.

Un retour de six tentatives cadrées sur 21 portait toutes les caractéristiques d’une faiblesse évidente – l’absence d’un n ° 9 établi.

L’adolescent brésilien Igor Jesus a marqué moins de quatre minutes après le coup d’envoi de l’AGL à Ittihad Kalba, mais n’a pas frappé depuis. Ahli a gagné plus de possession et fait plus de tentatives contre Al Ain et Wahda – ils n’ont que deux points à montrer pour une telle domination.

Les dirigeants 2019/20 auraient-ils été mieux servis en conservant l’attaquant espagnol Pedro Conde dans leur quatuor étranger, plutôt qu’en ajoutant l’ailier capverdien Heldon qui a débuté sur le banc des remplaçants à Wahda? Un appel stratégique qui pourrait les gêner jusqu’au marché des transferts d’hiver au moins.

MATCH-WEEK TROIS RÉSULTATS

Jeudi

Al Dhafra 3-1 Fujairah

Al Jazira 2-0 Ittihad Kalba

Al Wasl 0-3 Al Nasr

Vendredi

Ajman 0-0 Hatta

Al Wahda 1-1 Shabab Al Ahli Dubaï Club

Al Ain 1-2 Sharjah

Bani Yas 5-0 Khor Fakkan

