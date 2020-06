Choisir VPN plutôt que TOR – Le Buzz Paper

VPN, Virtual Private Network et Tor (Onion Router) sont les deux systèmes les plus discutés en termes de sécurité de l’information. VPN et Tor fonctionnent avec des mécanismes différents. Chaque système a ses propres avantages et inconvénients. Dans cet article, nous vous fournissons des informations sur les deux et vous permettons de décider lequel vous convient le mieux. Nous donnons également les détails des meilleurs fournisseurs de VPN et les offres VPN disponibles sur le marché.

VPN:

Le VPN connecte les utilisateurs via un réseau privé sur le domaine public à l’aide de tunnels cryptés. Le transfert de données se déroule en toute sécurité avec suffisamment d’intimité. Il existe des fournisseurs de services VPN dédiés offrant ces solutions. Peu de grands fournisseurs de VPN opèrent partout dans le monde, de sorte que de n’importe quelle partie de la planète, vous pouvez vous connecter au serveur VPN et accéder aux données.

VPN établit généralement une connexion point à point à l’aide de circuits dédiés et de protocoles de tunneling sur les domaines publics existants. Cela permet aux utilisateurs d’accéder à distance aux ressources disponibles sur ce réseau privé.

Tor:

Tor, également appelé «The Onion Router», transfère les données via un cryptage à plusieurs niveaux. Tor essaie d’anonymiser votre activité en ligne en encapsulant le trafic dans plusieurs couches du cryptage, puis en l’envoyant via un certain nombre de nœuds.

Une fois que vous placez une demande dans le navigateur Tor, il envoie des données à un serveur ou un nœud Tor sélectionné au hasard. Ce nœud reçoit les données, les chiffre et les envoie au suivant. Le nœud suivant le déchiffre et ajoute une autre couche de chiffrement et les transfère à la suivante. Ce processus se produit sur plusieurs couches et lorsque le paquet de données atteint la destination, le décryptage final se produit en fournissant les informations réelles. Les nœuds Tor peuvent être utilisés librement car les bénévoles les exploitent. Les pirates et ceux qui accèdent au dark web accèdent généralement à Tor.

Pourquoi VPN est préférable à Tor:

• Responsabilité:

Le VPN est généralement proposé par un fournisseur VPN autorisé qui sera payé par vous, tandis que les opérateurs du serveur Tor sont bénévoles. Donc, quand il s’agit de la responsabilité et de la maintenance, il est préférable d’aller avec les fournisseurs VPN.

• La vitesse:

Le VPN est un transfert de données chiffré unique, qui utilise des protocoles de tunneling. Ainsi, vous serez directement connecté au serveur VPN. Ainsi, les informations sont accessibles très rapidement. En ce qui concerne Tor, en raison du chiffrement et du déchiffrement multicouches, vous rencontrez une connectivité lente par rapport au VPN.

• Intimité:

En matière de sécurité et de confidentialité, les gouvernements forcent parfois les fournisseurs de VPN à obtenir les informations. Peu de cas où des fournisseurs de VPN vendant les données de leurs clients, y compris leurs adresses IP et données sensibles, ont également été rencontrés. Cependant, il existe des fournisseurs de VPN professionnels qui peuvent vous assurer la sécurité et la confidentialité des informations.

D’un autre côté, Tor sélectionne les nœuds au hasard. Jusqu’à ce point, Tor peut être digne de confiance, mais lorsqu’il atteint la destination, les données sont entièrement décryptées et livrées. Ainsi, n’importe qui (gouvernement ou pirates) peut accéder aux informations au niveau du nœud de sortie. Il est également possible pour les opérateurs de serveurs aléatoires d’accéder et de vendre les données.

Ainsi, ceux qui apprécient la confidentialité sont invités à opter pour les meilleurs fournisseurs VPN professionnels et sans connexion. Assurez-vous que les fournisseurs VPN proviennent d’un pays où les lois sur la confidentialité sont strictes et conviennent à votre organisation ou entreprise.

• Surveillance:

Habituellement, Tor est exploité par des utilisateurs qui partagent et accèdent à des données sensibles. Ainsi, l’utilisation fréquente de Tor peut vous mettre sous surveillance par les gouvernements car le Web profond et le Dark Web sont accessibles via Tor. En ce qui concerne le VPN, à moins que le fournisseur n’accède aux données ou ne les partage avec d’autres, il n’y a aucune possibilité d’accès et de surveillance.

• Facteur de risque:

Le navigateur Tor accède au Dark Web (sites .Onion). Ces sites sont très risqués et il n’y a aucune garantie sur la sécurité de l’information. De nombreux pirates opérant via ces sites peuvent pirater votre adresse IP et créer des problèmes. En cas de VPN, le facteur de risque est extrêmement faible sauf l’élément de journalisation. En tant que client autorisé, vous avez le pouvoir de poursuivre le fournisseur en cas de problème.

• Protection:

Le VPN protège toutes les connexions Internet de l’ordinateur et la fonction «Kill Switch» protège des fuites accidentelles de données. Ainsi, l’utilisateur est extrêmement protégé en termes d’informations utilisateur telles que les adresses IP et la publicité. Dans le cas de Tor, les sites Web qui fonctionnent via le navigateur Tor peuvent uniquement être protégés et le reste ne peut pas être sous le contrôle de Tor.

VPN avec Tor:

En parcourant l’article, cette question aurait pu se poser dans votre esprit, « Et si Tor est combiné avec VPN et utilisé? » La réponse est que cette combinaison ralentit délibérément la vitesse de transfert de données avec les deux cryptages opérationnels.

Conclusion:

Entre VPN et Tor, ce qu’il faut choisir est complètement sur l’individu et sa situation. Ceux qui veulent envoyer des informations ultra-sensibles utilisent Tor comme en cas de situations mettant leur vie en danger. Ceux qui privilégient leur propre confidentialité et anonymat sur la vitesse utilisent Tor. Ils doivent configurer la bonne infrastructure et les bons processus en s’assurant qu’aucune fuite d’informations ne se produit au niveau du nœud de sortie.

De nombreuses personnes et organisations utilisent le VPN car il offre un excellent équilibre entre la confidentialité et la vitesse, la sécurité et la facilité d’utilisation. Contrairement à Tor, aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire personnellement, car toutes les actions en ligne se produisent via l’adresse IP VPN. La seule prudence lorsque vous optez pour un VPN est de vous assurer qu’ils ont de bons avis clients et ont des politiques de «non journalisation». Voici où les meilleurs fournisseurs VPN peuvent faire confiance. Ils sont réputés pour préserver l’intimité de leur clientèle. Ils peuvent être un peu coûteux mais constituent la meilleure solution pour une sécurité maximale avec rapidité. Vous pouvez trouver des réductions sur les fournisseurs de services VPN dans de nombreux sites à partir desquels vous pouvez sélectionner celui qui vous convient le mieux.

Nous tombons à peine dans des situations aussi mortelles lorsque Tor entre en scène. Hormis cette bonne qualité, il y a tellement d’inconvénients à Tor. Par conséquent, le VPN est la meilleure option par rapport à Tor dans de nombreux scénarios.