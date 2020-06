Chloe Grace Moretz, le spin-off de John Wick sera différent, dit Stahelski – Moviehole

Un peu de saleté a été jeté sur le prochain « John Wick » spin-off « Ballerina » avec Chad Stahelski, réalisateur des deux films « Wick » récents et co-réalisateur du premier, donnant à THR un peu de mise à jour.

Stahelski dit que le spin-off dirigé de Len Wiseman (« Live Free or Die Hard ») comprendra une conception d’action différente des films « Wick » tout en maintenant l’intensité de la franchise mère.

« L’avoir [Wiseman] à bord et en approchant une partie de la conception de l’action dans une perspective légèrement différente, ce qui signifie que les décors, l’implication du personnage, comment et ce qu’il veut faire pendant les séquences d’action, le rendent un peu frais.

Donc, nous ne nous copions pas seulement maintes et maintes fois avec du gun-fu ou quelque chose comme ça. Et parce que le personnage est différent, nous allons avoir une vision différente des choses.

Donc, en ce moment, je sais que lui et Shay [Hatten] développent Ballerina. Je ne sais pas exactement à quelle étape il en est, mais c’est quelque chose que je sais que Lionsgate, Thunder Road et moi-même aimerions voir se produire le plus tôt possible. Et d’après ce que j’ai entendu récemment, ils ont un bon angle et ils se développent activement. «

Comme indiqué il y a quelques semaines, Chloe Grace Moretz, une ancienne de « Kiss-Ass », est appelée à jouer le rôle-titre dans « Ballerina ».