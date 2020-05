Chilling Adventures of Sabrina Saison 4: détails de la distribution et date de sortie prévue

– Publicité –



Chilling Adventures of Sabrina Saison 4 Mises à jour: Ici, nous avons toutes les dernières informations ainsi que les nouvelles mises à jour sur la prochaine saison de l’émission Chilling Adventures of Sabrina allant de l’intrigue, la date de sortie, les acteurs et l’équipe de tournage, la promo teaser, le buzz autour de l’émission, les théories de fans, l’invité apparence, synopsis, camée, spéculations autour de l’émission, nouvelles d’annulation, rumeurs enflammées, controverses et bien plus encore pour vous tous sur la prochaine saison de l’émission.

Date de sortie de The Show Chilling Adventures of Sabrina Season 4

Aucune annonce sur la date de sortie de la quatrième saison n’a été faite jusqu’à présent par les créateurs de l’émission. La troisième saison de l’émission est sortie le 24e Janvier 2020. Le tournage du quatrième semble s’achever mi-février selon certaines sources. Nous vous informerons bientôt de la date de sortie de la quatrième saison.

L’intrigue de The Show Chilling Adventures of Sabrina

– Publicité –

Pour l’instant, il n’y a pas de résumé sur l’intrigue de la quatrième saison. Sacasa a dit quelque chose à propos de la prochaine saison du qui dit: « Nous tournons toujours, et nous sommes en quelque sorte à nos derniers épisodes de la partie 4. Ce qui a été amusant ». Il a ajouté que chaque saison avait sa propre identité et que la quatrième saison serait complètement différente de la troisième saison. Il a dit: « La partie 4 est comme son mini film d’horreur, ce qui est passionnant ».

Le casting de The Show Chilling Adventures of Sabrina Saison 4

Le casting de l’émission comprend Miranda Otto en tant que tante Zelda. Lucy Davis comme tante Hilda et Chance Perdomo comme cousine Ambrose. Ces acteurs sont confirmés pour revenir dans la quatrième saison de l’émission. Le rôle des copains de Sabrina sera joué par Ross Lynch qui sera considéré comme Harvey Kinkle. Jaz Sinclair jouera le rôle de Rosalind Walker et Lachlan Watson sera présenté comme Theo Putnam.

– Publicité –