Chilling Adventures of Sabrina Saison 4: date de sortie prévue, [CAST], Tracé et autres détails

– Publicité –



Chilling Adventures of Sabrina Saison 4 Mises à jour: La quatrième saison de l’émission se déroule sur Netflix et l’émission présente une sorcière dont le nom est Sabrina. Elle a créé une base de fans exceptionnelle. Une approche féministe est mise en place par la série où le personnage de Sabrina est autonomisant et indépendant. Afin de lancer efficacement tous les hommes, ses pouvoirs sont suffisants.

Les créateurs de l’émission sont Roberto Aguirre Sacassa et le personnage a été choisi par Archie Comics. Les dates de sortie de l’émission n’ont pas encore été annoncées. Le spectacle devrait sortir l’année prochaine.

Chilling Adventures of Sabrina Saison 4: Cast

– Publicité –

Le casting de la série mettra à nouveau en vedette Kiernan Shipka qui revient pour la série alors qu’elle joue à nouveau le rôle de Sabrina Spellman. Un retour à la série sera fait par Ross Lynch ainsi qu’il reprendra le rôle de Harvey Kinkle. La base de fans de l’émission a incroyablement augmenté, probablement en raison de l’association de l’émission. Le casting de l’émission comprend également Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez et Jaz Sinclair. Pour l’instant, nous n’avons pas la mise à jour des nouveaux rôles.

Chilling Adventures of Sabrina Saison 4: Complot

L’intrigue de la saison 4 est susceptible d’exposer la réalité d’un œuf volé par Ambrose qui est éclos dans les bois de Greendale. De nouveaux personnages seront introduits dans la quatrième saison du spectacle. Dans quelques mois, un teaser ou une bande-annonce devrait sortir.

– Publicité –