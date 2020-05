Chilling Adventures of Sabrina Saison 4 Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que les fans doivent savoir!

– Publicité –



Chilling Adventures of Sabrina est une adaptation du conte «Sabrina, l’adolescente sorcière». C’est une sombre histoire de passage à l’âge adulte qui trahit l’horreur et l’occulte.

Comme les fans de Chilling Adventures of Sabrina l’ont appris, l’équilibre entre la vie de sorcière et la vie d’adolescent humain est sombre et désordonné, et devient vraiment étrange très rapidement pour Sabrina Spellman. Une telle vie s’accompagne d’une grande responsabilité et prend régulièrement une décision qui, comme Ambrose Spellman le rappellera à sa cousine Sabrina, a des implications majeures et est généralement un changement qui change le monde.

La demi-mortelle, mi-sorcière fait de son mieux pour naviguer dans ces eaux sombres et sorcières, et à son crédit, elle a fait du bon travail avec ce qui lui a été donné. Cette histoire de passage à l’âge adulte a elle-même parcouru un long chemin depuis le sombre baptême de Sabrina au début de la saison 1.

L’une réside en enfer alors que la reine et l’autre s’installe sur Terre et passent une vie remplie de joie, de bonheur et d’espièglerie avec ses amis les plus proches, ses deux tantes et son cousin Ambrose.

C’est jusqu’à ce que quelque chose se passe horriblement mal avec le paradoxe temporel créé par Sabrina – et ce sera inévitablement, parce que ce spectacle est inondé de chaos induit par Sabrina. En période d’obscurité et de tragédie, l’adolescente sorcière et son monde magique sont là pour rendre nos vies un peu plus amusantes avec un ciel nuageux, un décor étrange, de la pure magie et de l’aventure.

La série est l’une des meilleures performances du genre, avec 3 saisons bien meilleures. Et quand nous aurons cette saison?

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Sabrina partie 4, y compris la date de sortie estimée, le casting de retour et les spoilers pour ce qui est à venir …

Date de sortie de la saison

Jusqu’à présent, la série Chilling Adventures of Sabrina 4 n’a pas de date de sortie. Nous nous attendons actuellement à ce qu’il arrive en 2021.

Le casting de Chilling Adventures of Sabrina saison 4

Nous ne connaîtrons pas l’intégralité du casting exact de Chilling Adventures of Sabrina saison 4 jusqu’à ce que Netflix fasse les annonces officielles (et puis quand les nouveaux épisodes tomberont car il pourrait y avoir des ajouts surprenants). Sur la base de la fin de la partie 3, cependant, nous avons une assez bonne idée de qui reviendra pour la nouvelle saison. Bien sûr, Kiernan Shipka as sera de retour en tant que Sabrina – tout comme Miranda Otto et Lucy Davis en tant que tantes sorcières de Sabrina Zelda et Hilda, et Chance Perdomo en tant que cousine démoniste Ambrose. Ross Lynch, Jaz Sinclair et Lachlan Watson reprendront sûrement leurs rôles d’ami mortel de Sabrina, Harvey Kinkle, Rosalind Walker et Theo Putnam.

Gavin Leatherwood en tant que Nick Scratch devrait également revenir pour plus d’aventures effrayantes. Michelle Gomez en tant que Mary Wardwell (alias Lilith, alias Madame Satan); Tati Gabrielle comme Prudence Blackwood; Richard Coyle en tant que père Blackwood; Luke Cook en tant que Seigneur des Ténèbres (alias Lucifer Morningstar); et Adeline Rudolph comme Agatha. Nous ne pouvons qu’espérer que les nouveaux arrivants de la partie 3, Jonathan Whitesell (qui a joué Robin), Skye P. Marshall (Mambo Marie) et Sam Corlett (Caliban), reviendront pour un nouvel essai à Greendale. Bien qu’il n’y ait pratiquement aucune ligne, les retours de Judas et Judith Blackwood (Darius Willis et Whitney Peak) devraient être attendus.

Chilling Adventures of Sabrina saison 4 intrigue: que se passera-t-il dans la partie 4?



Compte tenu de la fin absolument chaotique de la saison 3, il n’y a vraiment qu’une seule voie à suivre en ce qui concerne la saison 4 … encore plus grande et encore plus sauvage.

Il y a la question plutôt importante qu’il y a maintenant DEUX Sabrina Spellmans dans l’univers. L’une vit sa vie et garde les choses en ordre à l’étage et il y en a aussi une qui remplit ses fonctions de reine de l’enfer en bas. La seule personne qui sait cela est Ambrose qui l’avertit qu’elle a maintenant créé un «paradoxe temporel».

Mais la grande question est: si Sabrina était déjà ensevelie dans la chronologie originale, d’où venait la deuxième Sabrina? La saison 4 pourrait-elle explorer l’autre domaine que nous n’avons pas encore vu? Paradis?

Avons-nous encore une bande-annonce?

Pas encore de teaser pour la saison 4 de The Chilling Adventures of Sabrina. Cependant, la saison révèlera que deux des Sabrina ont eu leur vie.

