Children Of Morta reçoit sa deuxième mise à jour de contenu gratuite

11 Bit Studios a révélé aujourd’hui que la deuxième mise à jour de contenu gratuite pour Enfants de Morta a été envoyé au jeu. Il y a quelques choses à déballer de celui-ci, à commencer par l’ajout de New Game +. Ce nouveau mode Game + encourage les joueurs à suivre à nouveau le voyage du Bergson, cette fois avec une augmentation de la difficulté, des plafonds de points de compétence de personnage et des améliorations dans l’atelier de Ben et le laboratoire de Margaret. Donc, fondamentalement, c’est le même jeu un peu plus, mais avec de nouveaux jouets avec lesquels jouer. Ils ont également ajouté le jeu habituel de corrections de bogues, d’équilibres et de correctifs au jeu, ainsi que 20 nouvelles cinématiques, trois nouveaux traits de quête secondaires, 23 nouvelles activités inactives à domicile pour vous empêcher de vous ennuyer, et plus encore. Vous pouvez en savoir plus sur ce qui a été ajouté ci-dessous, ainsi que consulter la dernière bande-annonce de la mise à jour.

Le savoir Enfants de Morta s’enrichit de plus de 50 nouvelles cinématiques, événements à domicile et activités. Ces pièces d’histoire supplémentaires renforceront le lien du joueur avec la famille Bergson et le monde merveilleux de Rea. En plus du contenu Nouveau jeu +, de nouvelles quêtes liées à la famille ont été ajoutées aux donjons et apparaîtront également lors du premier jeu. La mise à jour est disponible sur toutes les plateformes: PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Nouveau mode Game Plus où les joueurs conservent les personnages précédemment débloqués, la progression de l’arbre de compétences, les ressources, l’atelier de Ben et les mises à niveau du livre de Rea, tout en jouant à travers un contenu encore plus difficile.

20 nouvelles cinématiques avec 8 nouveaux événements interactifs à domicile pour animer la maison familiale Bergson.

26 nouvelles activités Home Idle pour occuper les Bergson.

14 nouveaux événements et quêtes en famille dans les donjons.

3 nouveaux traits de quête latérale.

Modifications d’équilibre et corrections de bugs.

