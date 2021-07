Chicago Med Saison 7 : Le retour de Torrey DeVitto (Dr Natalie Manning) est possible

in

Comme beaucoup le savent, Chicago Med reviendra sur NBC pour une nouvelle saison le 22 septembre prochain, mais lorsque le drame médical de la franchise Chicago reviendra, deux personnages notables seront absents de la distribution de la saison sept de Chicago Med.

Avant la fin de la saison 6 de Chicago Med, les acteurs originaux Torrey devitto et Yaya DaCosta ont annoncé qu’ils quitteraient la série après six saisons avec la série, mais y a-t-il encore une chance qu’ils reviennent, même si c’est l’un d’entre eux ?

Chicago Med : les fans se demandent si Torrey DeVitto reviendra pour la saison 7

Malheureusement, il a été révélé que Torrey DeVitto et Yaya DaCosta ont finalement décidé de ne pas prolonger leurs contrats sur la série et ont décidé de s’éloigner de la franchise One Chicago pour poursuivre d’autres opportunités. Cependant, plusieurs fans présument que l’un d’entre eux pourrait revenir.

La saison 7 de la série semble être la première saison sans Torrey devitto apparaître sous quelque forme que ce soit suite à la décision de l’actrice de ne pas renouveler son contrat dans l’émission à la fin de la saison 6 de Chicago Med.

Maintenant que Torrey DeVitto quitte la série en bons termes, elle pourrait faire une apparition dans la première de la saison 7 pour conclure quelques points laissés en suspens sur son personnage avant de partir.

Chicago Med : Le retour de Torrey DeVitto n’est pas à exclure alors que sa décision semblait définitive

Étant donné que la dernière fois que nous avons vu son personnage, elle avait avoué son implication dans la rupture du protocole du procès en volant de la drogue pour sa mère, son départ devrait avoir lieu hors écran.

Alors qu’une dernière apparition dans la première de la saison 7 de Chicago Med, il semble peu probable que Torrey Devitto revienne la saison prochaine, car le décor était déjà planté pour son départ lors de la finale de la saison 6.

En France, Chicago Med est diffusé sur TF1.