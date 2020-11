Chez GTC, les dirigeants se concentrent sur l’équité dans l’IA, la diversité des développeurs

Tout le monde n’a pas besoin d’être développeur, mais tout le monde devra être un décideur IA.

C’était le message derrière une table ronde sur l’avancement de l’IA équitable, qui a eu lieu lors de notre conférence sur la technologie GPU la semaine dernière. Il s’agissait de l’un des nombreux événements GTC qui ont fait progresser la conversation sur la diversité, l’équité et l’éthique en IA.

Cette année, nous avons renforcé notre soutien aux femmes et aux développeurs et scientifiques sous-représentés à GTC en fournissant des laissez-passer de conférence aux membres d’organisations professionnelles soutenant les femmes, les développeurs noirs et latinos. Des professeurs de collèges et universités historiquement noirs – notamment Prairie View A&M University, Hampton University et Jackson State University – ainsi que des groupes comme Black in AI et LatinX in AI ont reçu un accès gratuit à la formation du NVIDIA Deep Learning Institute.

Un rapport Forbes de l’année dernière a désigné GTC comme l’une des principales conférences aux États-Unis à laquelle les femmes doivent assister pour poursuivre leur carrière dans l’IA. Lors de l’événement de ce mois-ci, les femmes représentaient plus d’un participant inscrit sur cinq – doublant le nombre de l’an dernier et presque quatre fois plus depuis 2017 – et plus de 100 des orateurs.

Et dans le cadre d’une collaboration avec la National Society of Black Engineers qui s’étendra au-delà de la GTC, nous avons créé des opportunités pour les développeurs collégiaux et professionnels de la société de s’engager avec l’équipe de recrutement de NVIDIA, qui a fourni des conseils pour naviguer dans le nouveau monde des entretiens virtuels et du réseautage.

«Nous sommes ravis de nous lancer dans un partenariat avec NVIDIA», a déclaré Johnnie Tangle, président des finances nationales de NSBE Professionals. «Ensemble, nous avons à la fois pour mission d’accroître la visibilité des Noirs dans le développement et de montrer pourquoi la diversité dans l’espace améliore la communauté dans son ensemble.

Tables rondes: ouvrir la voie à une IA équitable

Deux panneaux puissants et entièrement féminins chez GTC se sont concentrés sur une feuille de route pour une IA responsable et équitable.

Lors d’une session en direct qui a attiré plus de 250 participants, des orateurs de l’Université de Floride, du Boys and Girls Club of Western Pennsylvania et d’AI4All – une organisation à but non lucratif œuvrant pour accroître la diversité et l’inclusion dans l’IA – ont discuté de l’importance de l’exposition et de l’éducation à l’IA pour les enfants jeunes adultes issus de groupes sous-représentés.

Lorsqu’un groupe plus large de jeunes a accès à l’enseignement de l’IA, «nous voyons naturellement un ensemble de problèmes plus divers et plus intéressant à résoudre», a déclaré Tess Posner, PDG d’AI4All, «parce que les jeunes et les leaders émergents dans le domaine vont pour connecter la technologie à un problème qu’ils ont vu dans leur propre vie, dans leur propre expérience ou dans leurs communautés.

La conversation a également porté sur le rôle que jouent les parents et les écoles dans la sensibilisation et l’exposition aux matières STEM dans les écoles de leurs enfants, ainsi que sur la nécessité pour tout le monde – développeurs ou non – d’avoir une compréhension fondamentale du fonctionnement de l’IA.

«Nous voulons que les étudiants soient des consommateurs conscients et, espérons-le, des producteurs», a déclaré Christina Gardner-McCune, professeure associée et directrice du Engaging Learning Lab de l’Université de Floride et coprésidente de l’initiative AI4K12. «Tout le monde va prendre des décisions sur les technologies d’IA utilisées dans leur maison, sur les technologies d’IA avec lesquelles leurs enfants interagissent.»

Plus tard dans la semaine, un panel intitulé «Aligner autour de valeurs communes pour faire progresser la politique d’IA» a exploré des idées pour ouvrir la voie à une IA responsable à l’échelle mondiale.

Le webinaire réunissait des représentants de l’Institut national américain des normes et de la technologie, du centre d’innovation écossais The Data Lab et de C Minds, un groupe de réflexion axé sur les initiatives d’IA en Amérique latine. Les orateurs ont partagé leurs priorités pour développer une IA digne de confiance et ont défini ce que le succès leur souhaiterait dans cinq ans.

Dîner avec des inconnus: diversité des développeurs dans l’IA

Dans une édition virtuelle des événements de réseautage populaires Dinner with Strangers à GTC, des experts de NVIDIA et de NSBE se sont associés pour animer deux conversations avec les participants de GTC. Les employés de NVIDIA ont partagé leurs expériences et leurs conseils avec les participants en début de carrière, offrant des conseils sur la façon de créer une marque personnelle dans un monde virtuel, de créer un CV et de se préparer aux entretiens.

Pour en savoir plus sur GTC, regardez le discours du fondateur et PDG de NVIDIA Jensen Huang ci-dessous.

