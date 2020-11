Chevaux de la Coupe de Melbourne 2020 | Conseils de Shane Crawford, guide de la barque à la tasse, quatre chevaux griffés

Tout le monde a ses traditions de la Melbourne Cup – choisir son numéro préféré, sa couleur préférée, son jockey préféré, des noms de chevaux amusants ou relatables.

Je dis à tout ça: YEP! Tout ce qui fonctionne pour vous, quelle que soit votre théorie, respectez-le.

C’est la grande chose à propos de la course. Tout le monde a des systèmes et des façons de l’aborder différents. Baskets préférées, barrières préférées … tout cela a du sens pour moi!

Allez avec votre instinct, tout va bien. Pourtant, à la fin de la journée, nous voulons tous soutenir le gagnant.

Nous voulons avoir le droit de nous vanter auprès de nos amis. Et nous voulons gagner de l’argent; le vainqueur de la Coupe paie généralement de bonnes cotes.

Voici les chevaux que j’aime pour la Melbourne Cup de cette année et ce sur quoi je m’éloigne.

Shane Crawford. (Getty)

BÉBÉ SURPRISE

Ce cheval va avoir beaucoup de parieurs de tasse et beaucoup d’Australiens le soutiennent.

Il a bien fonctionné l’an dernier dans la Coupe, se classant cinquième après être venu de l’arrière droit. Tout depuis cette course a été construit pour avoir une autre fissure; «Nous allons culminer ce jour-là dans un an».

Et il s’est entraîné dans la brousse, à la périphérie de Horsham avec Paul Preusker. C’est l’une de ces histoires de contes de fées – mais plus important encore, ce cheval a un moteur. C’est vraiment le cas.

Craig Williams a sauté le vainqueur de la Melbourne Cup de l’année dernière, Vow and Declare, pour monter Surprise Baby. C’est toujours une très bonne avance. Il a pris cette décision tôt.

Ce cheval va rentrer à la maison et je serais très surpris s’il n’est pas juste à l’arrivée. Et c’est un nom sympa: SURPRISE BABY!

C’est mon premier choix. J’espère que le conte de fées Aussie Battler se réalisera.

Quoi que vous fassiez avec vos paris, lancez Surprise Baby quelque part. Je pense juste que mardi prochain, attention – ce cheval volera au milieu.

Surprise Baby, coureur de la Melbourne Cup, lors d’une course à Horsham en octobre. (Getty)

ALBION STRATUM

Je me méfie toujours beaucoup d’un certain type de cheval anglais ou irlandais.

C’est un long chemin pour envoyer un cheval, un exercice très coûteux à descendre pour la Coupe. Ils ne viennent pas pour des vacances – ils veulent le prix en argent.

Stratum Albion, qui a environ 50-1, déclenche l’alarme pour moi. Il est aussi un haie et il est entraîné par Willie Mullins, qui a eu des chevaux comme Max Dynamite qui ont très bien couru lors des Coupes précédentes. Et il appartient à Tony Bloom, un magnat milliardaire de la barque.

CLOCHES D’ALARME! Ce sont des gens méfiants qui savent ce qu’ils font. Il se passe quelque chose avec ce cheval.

Non seulement cela, c’est mon numéro préféré: le n ° 9. C’était mon numéro de foot, je travaille à Channel Nine et je suis né le neuvième du neuvième.

J’AI BESOIN d’avoir quelque chose dessus! Ça marche encore mieux qu’il ait un vieil entraîneur irlandais rusé, qui était jockey. Il a sauté des haies, mis bas après les qualifications, il est prêt pour la course et c’est un long chemin à parcourir pour ne pas être à l’arrivée …

Et il est 50-1! Très agréable. Stratum Albion a mon nom écrit partout sur lui, il recevra certainement une partie de mon argent.

Stratum Albion pendant les travaux de piste à Werribee. (Getty)

CAMELOT RUSSE

Je pense que presque tout le monde va avoir un dollar sur ce cheval à cause de la saveur australienne.

Danny O’Brien a formé Vow et Declare à la victoire de la Melbourne Cup l’an dernier. Je pense que Vow and Declare a probablement eu son grand jour et que Russian Camelot, un étalon irlandais avec Damien Oliver à bord, est maintenant la meilleure chance de l’écurie.

Danny est un partisan d’aubépine et je possédais aussi un cheval avec lui. C’est un bon homme des Hawks – je me souviens que la nuit après avoir remporté la Grande Finale en 2008, Danny était le meilleur sur le terrain à l’after party!

J’ai toujours eu un faible pour lui et ses chevaux, surtout dans les grandes courses. J’ai soutenu Vow and Declare l’année dernière dans la Coupe en partie par loyauté, en partie par espoir parce que le cheval était en bonne forme, et il a dûment salué.

Danny a Miami Bound, Russian Camelot, King of Leogrance et Vow and Declare dans la Coupe de cette année. Cela devient rapidement une course coûteuse pour moi de parier!

Camelot russe dans la cour de montage avant la plaque de Cox. (Getty)

MON PROCESSUS D’ÉLIMINATION

C’est mon meilleur conseil pour les parieurs de tasse: c’est un processus d’élimination, en essayant de le réduire à quelques chevaux qui pourraient gagner, puis en l’attaquant à partir de là.

Le plus dur avec la Coupe ces jours-ci, c’est que les internationaux l’ont gâchée – leurs chevaux sont mieux restés que les nôtres! Et c’est un peu plus difficile de choisir le vainqueur ces jours-ci, quand on ne peut pas simplement aller avec le cheval que le regretté Bart Cummings a entraîné.

L’histoire récente suggère en particulier que le poids sur le parcours de 3200 m de la Melbourne Cup est un facteur clé, presque indépendamment de la qualité du cheval. Makybe Diva en 2005 a été la dernière à gagner avec un poids sérieux – un record de 58 kg pour une jument, pour sa troisième Coupe – mais elle était un monstre absolu.

Je suis heureux de rester à l’écart des quatre premiers à cause du problème de poids. Tout de suite, je les traite comme des égratignures, même si je ne devrais peut-être pas. Pour le mien, ils sont éliminés en tant que proposition gagnante et je reviens de là.

Cette année, cela gratte Anthony Van Dyck, Avilius, Vow and Declare et Master of Reality.

Le n ° 1 d’Aidan O’Brien, Anthony Van Dyck, est un cheval de classe mais il n’a jamais gagné sur la distance. Il a eu une course décente pour la deuxième place de la Caulfield Cup, mais il n’a pas pu gagner, et ici il va encore 800 m en trimballant 58,5 kg.

Anthony Van Dyck lors de sa victoire dans le Derby Investec à Epsom l’année dernière. (Getty)

Chaque année, nous voyons toujours quelque chose du n ° 20-24 dans les quatre premiers quelque part. Les poids légers vous donnent toujours une grande valeur, il y a toujours un cheval en bas qui court bien et qui figure à l’arrivée.

Concentrez-vous sur ces quatre derniers chevaux pour les trifectas et les premiers quatre, ou même pour un gagnant. Si vous aimez l’apparence de quelque chose, allez-y.

Tiger Moth est un autre cheval d’Aidan O’Brien au 21e rang, il porte 52,5 kg et a le triple vainqueur de la Coupe Kerrin McEvoy en selle. C’est celui qui pourrait probablement les faire exploser, oui …

Mais je ne peux pas soutenir un cheval appelé Tiger Moth. C’est juste un nom bizarre. Comme sérieusement – pourquoi appelleriez-vous votre cheval Tiger Moth?

S’ils avaient trouvé un meilleur nom, je l’aurais peut-être soutenu. Certes, c’est probablement le meilleur cheval international, avec son faible poids. Mais je ne peux tout simplement pas le faire.

Tiger Moth lors de sa dernière victoire de départ dans les Paddy Power Stakes. (Getty)

Je n’aime pas non plus le hoquet de fitness avant les grandes courses.

Il y a un cheval plus léger appelé Oceanex, qui a dû être débarrassé de la boiterie dans sa jambe avant droite. Si vous pouvez avoir un billet sur le cheval qui vient en dernier, je pense que c’est peut-être ça.

Non pas que le cheval ne soit pas assez bon pour bien courir, mais il y avait quelques soucis et j’aime bien m’en éloigner.

Il y a quelques bons Australiens parmi lesquels choisir. J’ai mentionné Surprise Baby et Russian Camelot et Warning en est un autre; formés par les Freedman, et ils savent comment gagner.

C’est toujours une bonne idée d’aller avec des entraîneurs qui ont gagné dans le passé. Ils savent évidemment quels ingrédients sont nécessaires.

Surprise Baby, coureur de la Melbourne Cup: le conseil de Shane Crawford. (Getty)

LES CONSEILS DE MA MELBOURNE CUP

1. Bébé surprise 2. Stratum Albion 3. Camelot russe 4. Finche

Niveaux de confiance EXTRÊMEMENT bas avec les quatre premiers – mais je suis sur Surprise Baby depuis un moment en tant que gagnant. Je suis convaincu que ce cheval a été préparé pour une course, et c’est tout.

Une autre chose que je suggérerais de ne pas mettre tout votre argent dans une seule course. La Melbourne Cup est incroyablement difficile à faire basculer, surtout avec tous les chevaux internationaux de nos jours.

Répartissez vos paris tout au long de la journée, pour ne pas avoir à vous décevoir dans le cas assez probable où vous n’obtiendrez pas le vainqueur de la Coupe.

Mais tu dois y être pour le gagner. Si vous donnez un pourboire au vainqueur de la Melbourne Cup, c’est le droit de se vanter pendant une année entière et c’est une chose inestimable à avoir sur vos amis.

Nous sommes tous des génies, une fois que nous donnons un pourboire à un gagnant et y réfléchissons. «Comment n’avez-vous pas vu cela? Pour éviter toute déception, vous pouvez faire ce que font certains de mes amis, c’est-à-dire avoir 2 $ sur chaque cheval de la course juste pour dire que vous avez donné un pourboire au vainqueur de la Coupe!

Trifectas, premiers quatre – ayez une fissure, parce que la cagnotte est si grande. Si vous pouvez en obtenir un pourcentage, vous passerez un très bon Noël.

Verry Elleegant remporte la Caulfield Cup 2020. (Getty)

Ce sera une étrange Melbourne Cup cette année, sans personne autorisée à l’hippodrome. Je regarderai juste à la maison.

J’ai un ami, John O’Neill, avec trois chevaux dans la Melbourne Cup. Tout ce qu’il a toujours voulu faire était d’obtenir un vainqueur de la Melbourne Cup et l’année où il a trois bonnes chances dans la course, il ne peut même pas aller à Flemington pour regarder!

John a le vainqueur de la Caulfield Cup Verry Elleegant, le vainqueur de Cox Plate Sir Dragonet et également Warning. La loyauté dans l’amitié est importante, alors j’espère qu’il gagnera – mais je lui ai dit que c’est peut-être mieux qu’il gagne l’année prochaine, quand il peut réellement être là et vraiment vivre de quoi il s’agit, en éliminant La course qui s’arrête Nation.