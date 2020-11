Chevaux, date et heure, balayages, prévisions, conseils d’experts, favoris, cotes de course, Flemington

Informations sur la course de la Melbourne Cup, heure de départ, prix en argent, champ complet de chevaux et favoris; votre guide ultime de la grande course.

La Melbourne Cup est connue comme «la course qui arrête une nation» et le premier mardi de novembre, des millions de regards autour de l’Australie regarderont attentivement les événements de Flemington.

Mais cette année, la course sera un peu différente au milieu de la pandémie de coronavirus, sans fans ni propriétaires autorisés à Flemington.

LA COURSE

La course 7 est la Melbourne Cup à l’hippodrome de Flemington, et elle se déroule sur 3200 m. Un total de 24 chevaux composent le domaine. Il y a un total de 10 courses le Melbourne Cup Day.

TEMPS DE LA COURSE DE LA COUPE MELBOURNE

La Melbourne Cup 2020 aura lieu le mardi 3 novembre 2020 à 15h (AEDT) à Victoria, NSW, Tasmanie et ACT.

Dans le Queensland, l’heure d’été ne s’applique pas, donc la course principale se déroulera à 14 heures (AEST). En Australie-Occidentale, la course aura lieu à 12h, 13h30 dans le Territoire du Nord et 14h30 en Australie-Méridionale. La première course du Melbourne Cup Day est à 10h45 (AEDT) et la dernière course à 17h15 (AEDT).

GUIDE DES FORMULAIRES COUPE MELBOURNE 2020

TIRAGE COMPLET ET BARRIÈRE POUR LA COUPE MELBOURNE 2020

PRIZEMONEY

La Melbourne Cup est la course à handicap la plus riche du monde.

Cette année, la course vaut un total de 8 millions de dollars, et le tristement célèbre trophée Hardy Brothers en or massif 18 carats vaut 250 000 dollars. Le gagnant recevra 4,4 millions de dollars, la deuxième place 1,1 million de dollars, la troisième 550 000 $, la quatrième 350 000 $, la cinquième 230 000 $ et la sixième à la douzième 160 000 $.

Les jockeys reçoivent cinq pour cent du prix et un trophée miniature de la Melbourne Cup d’une valeur de 10 000 $.

Les formateurs reçoivent 10 pour cent du prix et les connexions collectent 85 pour cent.

Ensemble de terrain de la finale de la Melbourne Cup 2020

LE TIRAGE DE CHAMP ET DE BARRIÈRE

1. ANTHONY VAN DYCK (58,5 kg, barrière 3, J: H.Bowman, T: A.O’Brien)

2. AVILIUS (57 kg, barrière 10, J: J.Allen, T: H.Shimizu)

3. VOEZ ET DÉCLAREZ (57kg, Barrière 4, J: J.Mott, T: D.O’Brien)

4. MASTER OF REALITY (56kg, Barrière 11, J: B.Melham, T: J.O’Brien)

5. SIR DRAGONET (55,5 kg, barrière 14, J: G.Boss, T: C.Maher et D.Eustace)

6. PAIEMENT TWILIGHT (55,5 kg, barrière 12, J: J.McNeil, T: J.O’Brien)

7. VERRY ELLEEGANT (55,5 kg, barrière 15, J: M.Zahra, T: C.Waller)

8. MUSTAJEER (55 kg, barrière 2, J: M.Rodd, T: K.Lees)

9. STRATUM ALBION (55 kg, barrière 9, J: J.Childs, T: W.Mullins)

10. DASHING WILLOUGHBY (54,5 kg, barrière 19, J: M.Walker, T: A.Balding)

11. FINCHE (54,5 kg, barrière 6, J: J.McDonald, T: C.Waller)

12. PRINCE D’ARRAN (54,5 kg, barrière 1, J: J.Kah, T: C. Fellowes)

13. SURPRISE BABY (54,5 kg, barrière 7, J: C.Williams, T: P.Pruesker)

14. ROI DE LÉOGRANCE (53,5 kg, barrière 18, J: D.Lane, T: D.O’Brien)

15. CAMELOT RUSSE (53,5 kg, barrière 16, J: D.Oliver, T: D.O’Brien)

16. STEEL PRINCE (53,5 kg, barrière 21, J: W.Pike, T: A. Freedman)

17. LE CHOISI (53,5 kg, barrière 5, J: D.Stackhouse, T: M.Baker & A.Forsman)

18. ASHRUN (53 kg, barrière 24, J: D.Bates, T: A.Wohler)

19. AVERTISSEMENT (53 kg, barrière 8, J: L.Currie, T: A. Freedman)

20. ETAH JAMES (52,5 kg, barrière 22 J: B.Egan, T: C.Maher et D.Eustace)

21. TIGER MOTH (52,5 kg, barrière 23, J: K.McEvoy, T: A.O’Brien)

22. OCEANEX (51,5 kg, barrière 17, J: D.Yendall, T: M.Price et M.Kent Jr)

23. MIAMI BOUND (51kg, Barrière 13, J: D.Moor, T: D.O’Brien)

24. PERSAN (51 kg, barrière 20, J: M.Dee, T: C.Maher et D.Eustace)

Ashrun regarde la gloire de la Melbourne Cup

HORAIRE DE LA COURSE

Le jour de la Melbourne Cup, il y aura un total de 10 courses, dont la très importante Race 7.

La première course commence à 10h45 (AEDT) et la dernière course de la journée est prévue à 17h15 (AEDT).

Course 1. 10h45 (AEDT) – 1000m Darley Maribyrnong Stakes

Course 2. 11h20 (AEDT) – Enjeux souhaitables de 1400m World Horse Racing

Course 3. 12h (AEDT) – 1000m Schweppervescence Plate

Course 4. 12h40 (AEDT) – 2800m The Macca’s Run

Course 5. 13h20 (AEDT) – Trophée TAB 1800m

Course 6. 13 h 55 (AEDT) – Trophée des torréfacteurs de café moulins 1400 m

Course 7. 15h (AEDT) – 3200m Lexus Melbourne Cup

Course 8. 16h (AEDT) – Plaque Furphy 1800m

Course 9. 16h40 (AEDT) – 1400m The Hong Kong Jockey Club Stakes

Course 10. 17 h 15 (AEDT) – Sprint de sécurité MSS 1200 m

Les propriétaires ne sont pas autorisés à la Melbourne Cup

LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Le jour de la Melbourne Cup à Flemington, il devrait atteindre une température maximale de 28 degrés Celsius avec un minimum de 15 degrés, avec zéro pour cent de risque de pluie, selon le Bureau australien de météorologie.

Dans la région de Melbourne, on prévoit qu’il y aura de l’humidité et du brouillard le matin, avec le soleil sortant pendant la journée et des vents légers de 9 km / h à 20 km / h. La température et la brise devraient atteindre leur maximum au moment de la course 7.

CONCOURS DE LA COUPE MELBOURNE

CONSEILS ET CHANCES D’EXPERTS

