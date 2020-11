Chers compagnies de téléphone, je veux un produit phare que je puisse utiliser sans étui

Message d’opinion de C. Scott Brown

Je me souviens très bien de la première fois que j’ai tenu le HTC One M7 dans ma main. Le châssis en aluminium lisse était froid au toucher, comme s’il venait de sortir d’un réfrigérateur. Il avait un bon poids qui donnait l’impression que je tenais un appareil qui coûtait deux fois plus cher qu’en réalité. J’avais beaucoup de réflexions à l’époque, mais la dernière chose qui me préoccupait était de mettre ce téléphone dans un étui. C’était en métal!

J’ai eu un sentiment similaire la première fois que j’ai utilisé un OnePlus One. Ce dos en grès était presque comme un boîtier intégré. En le tenant, vous avez l’impression que même si vous relâchez complètement votre prise, il colle toujours à votre main. Je n’ai jamais possédé d’étui pour mon OnePlus One.

Finalement, cependant, ces conceptions ont disparu. Alors que la charge sans fil devenait plus répandue, les fabricants ont été contraints d’abandonner les constructions métalliques et d’autres solutions alternatives. Apple est all-in sur le verre pour l’iPhone 4, et les OEM Android ont emboîté le pas très rapidement. En 2020, il n’y a pas un seul smartphone phare de bonne foi qui n’intègre pas un design «sandwich en verre».

Comme beaucoup de personnes lisant ceci seront d’accord, il est insondable d’utiliser un téléphone sandwich en verre sans une sorte d’étui. Même si vous n’avez pas peur de le faire tomber et de craquer le verre partout, le glissant du verre rend sa tenue difficile.

Je manque vraiment le temps de laisser mon téléphone aller nu et gratuit.

Le choix de Sophie

Les personnes qui suivent religieusement l’industrie des smartphones remarqueront rapidement qu’il existe de nombreux appareils 2020 sans dos en verre. Le Samsung Galaxy Note 20 a un dos en plastique, tout comme le Samsung Galaxy S20 FE. Le Google Pixel 4a et son frère alimenté par la 5G ont également un dos en plastique. Le Google Pixel 5 a même un étrange dos hybride aluminium / plastique qui permet toujours une charge sans fil.

Cependant, vous remarquerez que la plupart de ces téléphones sont des mid-rangers. Dans les cas des téléphones Samsung, ce sont des versions édulcorées de produits phares. La série Xiaomi BlackShark 3 est la chose la plus proche d’un package phare complet lancé cette année sans dos en verre. Ces téléphones ont un dos en aluminium et des spécifications haut de gamme. Mais devinez quoi? Ils ne sont pas officiellement disponibles aux États-Unis (et ont des systèmes de caméras assez médiocres).

En d’autres termes, je me retrouve avec une décision difficile: est-ce que je veux un smartphone de qualité phare qui vit dans un étui à tout moment, ou est-ce que je veux vivre une vie sans étui avec un produit phare édulcoré?

Franchement, je pense que cette décision est nul. Je veux mon gâteau et le manger aussi. Je veux un téléphone de qualité phare que je puisse utiliser sans étui. Pourquoi est-ce si difficile à trouver?

J’en ai le goût maintenant

Il y a quelques semaines, j’ai utilisé le Samsung Galaxy S20 FE comme pilote quotidien pendant quelques jours pour donner un deuxième avis sur notre test. Je savais que je n’aurais le téléphone que pendant environ trois jours, et Samsung ne nous a pas envoyé d’étuis avec nos unités d’examen. Cela m’a forcé à utiliser le téléphone sans étui. Étant donné que l’arrière de l’appareil est en plastique, cela semblait naturel de toute façon.

Lorsque j’en ai terminé avec le Galaxy S20 FE et que je suis retourné à mon bien-aimé OnePlus 7 Pro, j’ai été déçu. Mon 7 Pro vit dans un étui pare-chocs en grès à tout moment (merci, OnePlus, d’avoir gardé le design en grès vivant, ne serait-ce que sous forme de cas). J’aurais aimé pouvoir retirer le boîtier et utiliser le 7 Pro tel quel.

Je l’ai essayé, mais je ne pouvais tout simplement pas continuer. Chaque fois que j’allais prendre le téléphone, j’étais inquiet qu’il glisse juste hors de ma main parce que le dos est tellement glissant. Sortir le téléphone de ma poche était également plus difficile qu’avec le Galaxy S20 FE car il est difficile de bien le saisir (les côtés de l’écran incurvés n’aident pas ici). Ce n’était tout simplement pas idéal pour une utilisation quotidienne sans cet étui.

Maintenant que j’ai passé quelques jours à utiliser un téléphone sans étui, je suis désespéré de continuer à le faire.

Bien sûr, il est possible de renoncer à un étui et d’obtenir un skin personnalisé à la place. Les skins sont des autocollants en vinyle découpés selon les spécifications exactes de votre téléphone. Les autocollants donnent à votre téléphone plus d’adhérence ainsi qu’un look personnalisé que vous pouvez vraiment personnaliser. Cependant, vous placez toujours des autocollants sur votre appareil (ce qui n’est jamais aussi beau que vous l’imaginez). Ils n’offrent pas non plus de véritable protection contre les chutes de verre.

Fait intéressant, je ne me souciais pas vraiment du boîtier de mon 7 Pro avant d’utiliser le Galaxy S20 FE. Maintenant, cependant, j’y pense plusieurs fois par jour. Je pense au magnifique coloris Nebula Blue conçu par OnePlus et à la façon dont il change selon l’éclairage. Je pense à la façon dont je n’arrive jamais à le voir parce que cette fichue affaire est dessus tout le temps.

Le Pixel 5 prouve qu’il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi

Le Google Pixel 5 susmentionné n’est pas un téléphone phare. Il n’a pas le Qualcomm Snapdragon 865, n’a que deux objectifs de caméra arrière et le garde à l’ancienne avec un capteur d’empreintes digitales à l’arrière. Cependant, le Pixel 5 possède un panneau arrière parfaitement adhérent qui n’est pas en verre.

Google a pu créer un téléphone que les gens utiliseraient sans étui tout en permettant le chargement sans fil (et même le chargement sans fil inversé). Ce téléphone est la preuve que rien n’empêche les fabricants de smartphones d’abandonner le trope sandwich en verre. Pour une raison quelconque, ils ne prennent tout simplement pas la peine d’essayer.

Je ne peux qu’espérer que Google donne l’exemple ici et que d’autres OEM suivront. Je sais que si je choisissais entre un Pixel 5 et un téléphone comparable avec un dos en verre (comme, par exemple, le OnePlus Nord), je me pencherais certainement vers le Pixel 5 simplement en raison de ses matériaux de construction. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui lisent ceci qui feraient de même.

Écoutez mon appel, OEM de smartphones: nous en avons tellement marre du design sandwich en verre. Soyez innovant. Faites quelque chose d’unique. Ne passez pas des milliers d’heures de travail à concevoir vos beaux téléphones pour qu’ils puissent être enfermés dans de vilaines plaques de caoutchouc noir pour le reste de leur vie.