Cher Scream et autres franchises Legacy Horror: veuillez commencer à être plus créatif avec vos titres

Le plus important de tous, cependant, est le fait que la confusion ne se limite pas uniquement aux cinéphiles occasionnels, et a un effet néfaste sur le discours des fans et l’engagement à l’ère d’Internet. Les remakes créent déjà suffisamment de douleur lorsque vous recherchez un film spécifique en ligne, par exemple lorsque vous recherchez où il est disponible en streaming ou à l’achat, et l’ajout de suites avec des noms clonés ne fait qu’exacerber inutilement le problème. Cela crée en outre des problèmes sur les médias sociaux, les babillards électroniques et les sections de commentaires, car les suites doivent être différenciées par des mentions de réalisateur, d’année de sortie ou d’un autre signifiant. C’est un fardeau stupide qui peut être entièrement évité en appliquant simplement un peu d’énergie créative supplémentaire lorsque les titres font l’objet d’un brainstorming.