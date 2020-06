Cher film d’Evan Hansen en préparation, Kaitlyn Dever a hâte de jouer

Cher Evan Hansen arrive sur grand écran. La comédie musicale à succès verra la star de la scène Ben Platt retourner à son rôle, avec Stephen Chbosky (Merveille) diriger l’adaptation. La musique et les paroles sont de Benj Pasek, et Justin Paul de leur travail sur le hit de la scène. Booksmart et Incroyable étoile Kaitlyn Dever est également en pourparlers pour rejoindre le casting, comme le rapporte Deadline. Le script est de Steve Levenson, qui a écrit le livre de la comédie musicale. Universal a de grands espoirs pour Cher Evan Hansen, l’une des nombreuses grandes comédies musicales se dirigeant vers le grand écran au cours des deux prochaines années.

Cher Evan Hansen Synopsis

« Cher Evan Hansen raconte l’histoire d’un jeune homme souffrant de trouble d’anxiété sociale qui aspire tellement à établir un lien avec ses pairs qu’il crée une relation avec un élève décédé pour se rapprocher de la famille du garçon. Quand un camarade de classe se suicide, le timide Evan Hansen se retrouve au centre de la tragédie et des troubles. Dans une tentative malavisée de réconforter la famille en deuil du garçon, Evan prétend qu’il était en fait de bons amis avec leur fils. Il invente un compte de messagerie fabriqué pour « prouver » leur amitié, et lorsqu’une fausse note de suicide fait son chemin en ligne, Evan se retrouve le visage involontaire d’une vidéo virale sur la solitude et l’amitié.

Alors que sa monnaie sociale monte en flèche, Evan est de plus en plus plongé dans le mensonge. Sa relation avec sa mère actuelle décroît par rapport à celle de sa «nouvelle famille brillante». Il atterrit enfin la fille de ses rêves, et surtout – il n’est plus invisible.

Finalement, Evan est obligé de prendre une décision: va-t-il se livrer au fantasme qu’il a créé, ou va-t-il mordre la balle et risquer de perdre tout ce qu’il a toujours voulu? «

Cela fait partie de mes plus désireux de voir des comédies musicales sur scène depuis un petit moment maintenant, avec la tournée qui ne vient jamais autour de moi. Le voir sur grand écran est peut-être la seule façon de le faire, donc j’ai hâte que cela sorte. Le casting qu’ils assemblent est également fantastique, donc Dear Evan Hansen est déjà l’un de mes films les plus attendus.

