Chelsea vs West Ham United (2-3): les blues n’ont pas pu faire mieux

Chelsea est battue par West Ham United lors de la 32e journée du premier league à un score de 3-2. Une défaite amère pour les Blues qui auraient pu grimper en troisième place au classement.

Mercredi, au cours du match pour le premier league, West Ham United a remporté une victoire contre Chelsea sur un score final de (3-2). Alors que les Blues avaient une occasion en or pour remonter sur le podium de Premier League après la défaite de Leicester contre Everton pour un score final de 1-2, malheureusement pour eux, West Ham United a pris le dessus.

