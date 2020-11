Chelsea remporte la victoire à Newcastle – Football

in

Chelsea est devenu le septième club à dominer le classement de la Premier League cette saison après une victoire 2-0 à Newcastle United samedi grâce à un but contre son camp de Federico Fernandez et de l’effort de Tammy Abraham en deuxième période.

L’équipe de Frank Lampard a dominé avant la pause et a pris les devants à la 10e minute lorsque Fernandez, sous la pression de Ben Chilwell, a retourné le centre de Mason Mount.

Chelsea aurait vraiment dû être hors de vue avec Timo Werner coupable d’avoir raté des chances dorées, mais Newcastle est devenu vivant après la pause.

Isaac Hayden a gaspillé une belle occasion d’égaliser à l’heure, mais quelques minutes plus tard, Werner a fait irruption au but avant de passer à Abraham pour doubler l’avance de Chelsea.

Sean Longstaff s’est rapproché de Newcastle lorsque son entraînement croissant a coupé la barre transversale, mais Chelsea aurait pu marquer plus avec Werner ayant un but exclu pour hors-jeu.

La troisième victoire consécutive de Chelsea en championnat les a amenés à égalité avec 18 points avec Leicester City, mais ils sont en tête grâce à une meilleure différence de buts. Leicester affrontera Liverpool dimanche.

Aston Villa et Tottenham Hotspur pourraient tous deux remplacer Chelsea au sommet plus tard samedi.

Après un investissement énorme dans l’équipe, Chelsea commence à montrer la cohérence d’un défi pour le titre après un début de campagne mitigé.

La victoire de samedi était plus confortable que le score ne le suggère, Newcastle n’ayant qu’un seul tir cadré.

Les problèmes de Chelsea dans le département des gardiens de but semblent également être résolus avec Edouard Mendy gardant une septième feuille blanche en neuf apparitions pour Chelsea dans toutes les compétitions.

«Nous avons mis le jeu de côté avec une performance professionnelle», a déclaré Lampard. «Le résultat est essentiel car la Premier League est dure et implacable.

«C’est agréable, mais je ne serai pas excité d’être en haut du tableau pendant cinq minutes. C’est une longue saison.

L’Argentin Fernandez était un peu malheureux de donner l’avantage à Chelsea, mais les hôtes étaient redevables au gardien de but Karl Darlow qui a effectué des arrêts de Werner et Abraham.

Newcastle était plus positif après la pause avec le dangereux Allan Saint-Maximin obtenant enfin un service et Hayden aurait dû faire mieux que de décrocher un tir au-dessus de la barre quand il était au but avec seulement Mendy à battre.

Mais Chelsea, avec le défenseur Antonio Rudiger entamant son premier match de championnat de la saison, a traversé la mini-tempête avant de reprendre le contrôle pour gagner avec facilité.

La troisième défaite à domicile de Newcastle de la saison les a laissés avec 11 points en neuf matchs.

