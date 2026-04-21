Checklist : comment rédiger un texte qui ne ressemble pas à l’IA

Face à la montée de ChatGPT et autres outils de génération de texte, une question revient : comment écrire de façon réellement humaine ? Une checklist venue de Reddit liste sept critères simples pour créer du contenu qu’aucune IA ne pourrait imiter.

Les sept marqueurs d’une écriture humaine

La checklist propose des critères concrets : raconter une anecdote personnelle précise (pas juste “un jour j’ai voyagé” mais “le 12 août 2023, dans ce café de Lisbonne où le serveur m’a confondu avec son cousin”), assumer une contradiction ou un doute (“je pense X, mais parfois je me dis que Y”), utiliser un langage familier authentique (“franchement”, “du coup”, “genre”), citer une source vérifiable et précise (pas “une étude dit que” mais “l’étude de l’INSERM publiée en mars 2025”), partager une erreur ou un échec, prendre position de façon tranchée, et utiliser des métaphores originales (pas “comme une aiguille dans une botte de foin”).

Pour qui c’est vraiment utile

Cette approche s’adresse à tous ceux qui publient du contenu : professionnels qui rédigent des posts LinkedIn et veulent se démarquer du flot de contenus génériques, blogueurs qui cherchent à conserver une voix authentique, étudiants qui doivent prouver qu’ils ont réellement rédigé leurs travaux, ou simplement toute personne qui veut communiquer de façon sincère. L’idée n’est pas de bannir l’IA comme outil de brouillon, mais de s’assurer que le résultat final porte votre marque personnelle.

Ce que ça change concrètement

Le paradoxe : à force de lire du contenu généré par IA (neutre, sans aspérités, toujours consensuel), les textes humains et imparfaits reprennent de la valeur. Un mail professionnel qui commence par “Désolé pour le retard, j’ai complètement zappé à cause du déménagement” sera perçu comme plus authentique qu’une formule parfaite. La checklist rappelle que la personnalité, les doutes et les détails concrets sont ce que l’IA ne peut pas (encore) reproduire de façon crédible. Utilisez-la comme grille de relecture : si votre texte coche au moins trois critères sur sept, il a une vraie signature humaine.

Ce qu’en disent les experts IA Instead of writing complex code, the team interacted with Spot using plain English. We built a bridge between Gemini Robotics ER and Spot's system, giving the AI a basic set of tools to move freely, take photos, and grab things – enabling it to carry out more complex tasks.… pic.twitter.com/N1zar8Xeer — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) April 16, 2026

Cette checklist reflète l’état actuel des IA génératives (avril 2026). Les futurs modèles pourraient mieux imiter certains aspects du style humain, mais l’authenticité des expériences personnelles restera un marqueur clé.