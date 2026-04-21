Vous codez une application web. Vous avez relu votre code trois fois, testé les fonctionnalités principales. Tout semble fonctionner. Mais voilà la vraie question : et si une faille de sécurité se cachait dans vos lignes de code ? Une vulnérabilité d’authentification, une erreur de parsing qui pourrait laisser passer des données malveillantes ? Depuis 2025, les IA généralistes comme ChatGPT et Claude promettent d’aider à la détection de bugs. OpenAI a même lancé GPT Cyber, spécialisé en cybersécurité. Anthropic parle de ses modèles “Mythos” pour l’analyse de code. Mais concrètement, ces outils repèrent-ils vraiment les failles critiques ? J’ai testé avec des exemples réels de vulnérabilités classiques.

Ce que promettent les IA de sécurité en 2026

Depuis début 2025, les grands acteurs de l’IA ont tous lancé des versions spécialisées pour la sécurité informatique. OpenAI propose GPT Cyber (accessible via ChatGPT Team et Enterprise), présenté comme “entraîné sur les bases de vulnérabilités CVE et les rapports de bug bounty”. Anthropic a intégré dans Claude 3.5 Sonnet des capacités d’analyse de code renforcées, et mentionne régulièrement ses projets “Mythos” dans les annonces produit — même si le nom exact varie selon les communications.

L’idée ? Coller votre code dans le chat, demander “Y a-t-il des failles de sécurité ?”, et obtenir une analyse détaillée. Ça paraît magique. Dans la pratique, j’utilise déjà Claude pour débugger du Python ou relire du JavaScript depuis un an. Il trouve des erreurs logiques, repère les variables mal nommées, suggère des optimisations. Mais une faille de sécurité, c’est une autre échelle de complexité.

Prenons un exemple concret : une fonction d’authentification qui vérifie un token JWT. Un humain expérimenté en sécurité va regarder : le token est-il vérifié avec la bonne clé ? Y a-t-il une vérification de l’expiration ? Le “none” algorithm est-il accepté par erreur ? Une IA généraliste, même entraînée sur du code, va-t-elle repérer ces subtilités ? C’est ce que j’ai voulu tester.

Test 1 : Faille de parsing JSON classique

J’ai créé un bout de code Node.js volontairement vulnérable. Il parse du JSON envoyé par l’utilisateur sans validation, ce qui permet une injection d’objets :

app.post('/user', (req, res) => {

const userData = JSON.parse(req.body);

db.update({_id: userData.id}, userData);

});

Le problème : un attaquant peut envoyer {"id": "123", "isAdmin": true} et s’auto-promouvoir administrateur. C’est une faille de “mass assignment” classique, documentée dans l’OWASP Top 10.

Test avec ChatGPT-4o (version avril 2026) : J’ai collé le code et demandé “Y a-t-il des failles de sécurité ?”. Réponse en 3 secondes. Il a immédiatement repéré le problème, expliqué la vulnérabilité, et suggéré d’utiliser une whitelist des champs autorisés. Impressionnant. Il a même donné un exemple de code corrigé avec validation via joi .

Test avec Claude 3.5 Sonnet : Même code, même question. Claude a été encore plus détaillé : il a identifié la faille, expliqué le scénario d’attaque précis, et proposé DEUX solutions (whitelist manuelle ET utilisation d’un validateur). Il a aussi mentionné le risque de pollution de prototype si l’objet est utilisé directement ailleurs dans le code. Plus complet que ChatGPT sur cet exemple.

Test 2 : Faille d’authentification JWT subtile

Niveau de difficulté supérieur. J’ai créé une fonction de vérification JWT avec une faille réelle que j’ai vue en audit de code client :

function verifyToken(token) {

const decoded = jwt.decode(token);

if (decoded && decoded.exp > Date.now()) {

return decoded.userId;

}

return null;

}

Le piège : jwt.decode() ne VÉRIFIE PAS la signature. N’importe qui peut créer un token bidon avec les bonnes données, et il sera accepté. Il faut utiliser jwt.verify() avec la clé secrète.

ChatGPT-4o : Première réponse décevante. Il a suggéré d’ajouter une vérification du format du token, mais n’a PAS mentionné l’absence de vérification de signature. J’ai dû reformuler : “Ce code vérifie-t-il correctement la signature du JWT ?”. Là, il a compris et corrigé. Donc : il faut poser la bonne question.

Claude 3.5 Sonnet : Dès la première analyse, il a écrit : “CRITIQUE : vous utilisez jwt.decode() qui ne vérifie pas la signature cryptographique. Un attaquant peut forger n’importe quel token.” Il a proposé le code corrigé avec jwt.verify() et même mentionné les risques liés à l’algorithme “none”. Victoire nette pour Claude sur ce test.

Ce qu’ils ratent (et pourquoi c’est important)

J’ai ensuite testé des failles plus contextuelles. Par exemple, une logique métier où un utilisateur peut modifier sa commande APRÈS validation si le statut est “pending” — mais le code ne vérifie pas si la commande appartient bien à l’utilisateur connecté. C’est une faille logique, pas technique.

Résultat : ni ChatGPT ni Claude ne l’ont repérée sans contexte métier. Ils ont tous les deux dit “le code semble correct” car syntaxiquement, il l’était. Quand j’ai ajouté le contexte (“ce endpoint permet de modifier une commande”), Claude a soulevé le problème de vérification d’autorisation. ChatGPT a fallu que je précise “même si la commande appartient à un autre utilisateur ?”.

La limite actuelle : Ces IA excellent sur les vulnérabilités techniques documentées (injection SQL, XSS, failles JWT connues). Elles sont beaucoup moins fiables sur :

Les failles de logique métier (“cet utilisateur peut-il vraiment faire ça ?”)

Les problèmes de configuration (clés API hardcodées détectées, mais pas toujours les mauvaises permissions IAM)

Les vulnérabilités zero-day ou peu documentées

L’analyse de flux complets entre plusieurs fichiers sans tout leur donner en contexte

Autre point : elles ne testent pas. Elles analysent du code statique. Un vrai test de sécurité inclurait du fuzzing, des tentatives d’exploitation réelles, du test dynamique. L’IA vous dira “il pourrait y avoir une race condition ici”, mais ne va pas simuler 10 000 requêtes concurrentes pour le vérifier.

Comment utiliser ces IA pour la sécurité (notre verdict)

Après trois semaines de tests sur différents types de code (Node.js, Python, PHP), voici ce que je recommande :

Pour les développeurs : Utilisez Claude ou ChatGPT comme première ligne de revue de code sécurité. Avant de pousser en production, collez vos fonctions critiques (auth, paiement, accès données) et demandez explicitement : “Quelles sont les vulnérabilités de sécurité possibles dans ce code ?”. Ça prend 2 minutes, et dans 70% des cas testés, j’ai eu des retours utiles.

Prompt efficace : “Analyse ce code sous l’angle sécurité. Cherche spécifiquement : injection, authentification faible, exposition de données, validation manquante. Donne des exemples d’attaques possibles.” Plus vous êtes précis, meilleurs sont les résultats.

Ce que ça ne remplace PAS : Un audit de sécurité professionnel, des tests de pénétration, une revue par un expert humain pour du code critique (bancaire, santé, données personnelles sensibles). En avril 2026, aucune IA ne devrait être votre seule ligne de défense. Mais comme outil complémentaire ? Clairement utile.

Anthropic vs OpenAI sur la sécurité : Dans mes tests, Claude 3.5 Sonnet a été légèrement plus précis et proactif. Il mentionne des scénarios d’attaque sans qu’on lui demande. ChatGPT (surtout avec GPT-4o) est excellent aussi, mais nécessite parfois de reformuler la question. GPT Cyber, que j’ai pu tester via un compte entreprise, est plus spécialisé mais aussi plus verbeux — utile pour de l’apprentissage, moins pour une revue rapide.

Ce qu’en disent les experts IA We're launching the Anthropic STEM Fellows Program. AI will accelerate progress in science and engineering. We're looking for experts across these fields to work alongside our research teams on specific projects over a few months. Learn more and apply: https://t.co/MoF60j53pX — Anthropic (@AnthropicAI) April 20, 2026 To go deeper on our new Life Sciences model series, research lead @joyjiao12 and product lead Yunyun Wang joined @AndrewMayne on the OpenAI Podcast to discuss how we’re building models for biology, drug discovery, and translational medicine. They cover both the opportunity and… https://t.co/RrzGXj3Jfz pic.twitter.com/orPLYI84RP — OpenAI (@OpenAI) April 17, 2026

Les performances des outils IA mentionnés peuvent varier selon les usages et évoluent rapidement. Vérifiez les tarifs et conditions directement auprès des éditeurs. Ces tests ont été réalisés en avril 2026 sur les versions disponibles publiquement. Pour du code en production, consultez toujours un expert en sécurité.