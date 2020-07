Chasseur de démons et carte de démoniste Felosophy révélée pour l’Académie de Scholomance de Hearthstone

Image via Blizzard Entertainment.

La carte révèle la saison pour Académie de Scholomance de Hearthstone l’expansion se poursuit et l’ancien champion du monde Firebat a présenté aujourd’hui la dernière carte sur sa chaîne YouTube.

Felosophy est un sort Epic Warlock et Demon Hunter qui coûte un mana et copie le démon le moins cher de votre main. Si vous pariez la carte, les deux copies gagnent + 1 / + 1.

Image via Blizzard Entertainment.

En raison de sa nature d’être une carte Outcast, cette carte est davantage poussée vers des listes agressives, comme Tempo Demon Hunter with Demons et Demon Zoo Lock. Mais si plus de démons de grande valeur qui méritent d’être copiés sont révélés, cette carte pourrait servir de boîte à outils qui peut dupliquer des démons plus puissants et servir de carte de type pseudo-boîte à outils, vous offrant des options pour des confrontations de contrôle broyées.

Certaines des autres cartes révélées aujourd’hui incluent Ace Hunter Kreen et Glide. Ace Hunter Kreen est une carte de chasseur et de chasseur de démons à trois coûts avec deux attaques et quatre points de vie qui rend vos autres personnages immunisés lorsqu’ils attaquent. Glide est un sort de chasseur de démons à quatre coûts qui vous amène à mélanger votre main dans votre deck et à piocher quatre cartes.

En relation: Flesh Giant rejoint les classes Priest et Warlock dans Académie de Scholomance de Hearthstone expansion

Académie de Scholomance de Hearthstone l’extension sortira le 6 août. Les joueurs intéressés peuvent préacheter l’extension dans l’un des deux lots différents sur la boutique en ligne de Blizzard ou sur le Foyer client.