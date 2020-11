Chase Elliott remporte le championnat NASCAR Cup 2020 à Phoenix

AVONDALE, Arizona – Le pilote le plus chaud de NASCAR est désormais également champion de la Coupe. Chase Elliott a pris le flambeau de son coéquipier Jimmie Johnson en remportant son premier titre de Coupe dimanche, passant de l’arrière du secteur à la voie de la victoire au Phoenix Raceway. Elliott a battu Brad Keselowski, Joey Logano et Denny Hamlin – les trois pilotes différents qui étaient supérieurs au championnat 4.- – – Elliott, le plus jeune des prétendants au titre, est devenu le troisième plus jeune champion de la séquence de coupe après Invoice Rexford en 1950 et Jeff Gordon en 1995. La victoire pour Hendrick Motorsports et Chevrolet était la principale depuis que Johnson, qui a abandonné après la course, a reçu sa septième et dernière couronne en 2016. «Je suis simplement, mec, je suis perplexe», a déclaré Elliott. «C’est incroyable. Oh mon Dieu. Nous l’avons fait. Je veux dire, nous l’avons fait. C’est tout ce que j’ai obtenu pour vous le faire savoir. Irréel. »L’automobile d’Elliott a échoué à l’inspection avant la course et la pénalité lui a valu la perche quand il a été envoyé à l’arrière. Cependant, le pilote silencieux de Géorgie a couru à sa manière au moyen de visiteurs du site dans la première étape, après quoi a pris la direction du championnat. Elliott a mené sept occasions pour un record de 153 tours. Johnson a terminé cinquième – son meilleur résultat final depuis août – lors de sa dernière expérience dans la Chevrolet n ° 48 de Hendrick. «Mon cœur est plein», a déclaré Johnson, qui est à égalité avec Corridor of Famers Richard Petty et Dale Earnhardt avec sept titres. Ses 83 victoires se classent sixième sur la liste de contrôle des victoires de la profession et sa série de 5 titres consécutifs de 2006 à 2010 est un rapport de NASCAR.MORE NASCAR: Elliott, qui aura 25 ans plus tard ce mois-ci, est le fils de Corridor of Famer Invoice Elliott. Son père – «Superior Invoice from Dawsonville» Georgia – a reçu le championnat de 1988 et 16 reprises a été voté par les fans les plus chauds de NASCAR. Chase Elliott est devenu le favori des fans en 2018 après la retraite de Dale Earnhardt Jr. Il est le principal pilote le plus chaud à remporter le championnat depuis que son père a reçu son seul titre.Elliotts a rejoint Lee et Richard Petty et Ned et Dale Jarrett en tant que troisième mélange père-fils à remporter un titre de la NASCAR Cup. Les Elliotts, avec le Corridor of Famer Tim Flock, sont les trois pilotes géorgiens à remporter le titre.Hendrick Motorsports a prolongé son rapport de championnats NASCAR avec un treizième titre.Elliott a remis Logano avec 42 tours à faire et a remporté une course Elliott a réussi même parce que les 4 prétendants au titre ont couru 1-2-3-4 beaucoup de l’après-midi. Elliott avait chargé au moyen du secteur tout au long de la première étape de regrouper les 4 prétendants dans la finale de la saison gagnante-à-tout. C’était la cinquième victoire d’Elliott de la saison, derrière seulement Kevin Harvick (9) et Hamlin (sept). La victoire d’Elliott à Martinsville la semaine dernière ne l’a pas seulement enfermé dans l’ultime 4, mais le champion de saison régulière éradiqué Harvick. « J’ai eu l’impression que nous avons fait d’énormes progrès ces 12 mois, et la semaine dernière a été énorme », a déclaré Elliott, qui a également reçu la course All-Star à Bristol. « Revenir de là avec une victoire et un tir pour revenir ici et avoir une opportunité de courir est incroyable. » Elliott a battu Keselowski, qui a été adopté par son coéquipier de Workforce Penske Logano, après quoi Hamlin, qui est maintenant 0-en-4 dans les courses de titres. Hamlin est pris en compte avec le Corridor of Famer Mark Martin, le pilote le plus efficace et n’utilisant pas de titre de Coupe. « Nous n’en avions tout simplement pas assez », a déclaré Hamlin, l’un des 4 prétendants à ne pas mener un tour. Logano a mené 125 tours, mais la plupart d’entre eux tôt. «Ça pique pas rentable, je ne vais pas mentir. Ça fait mal », a déclaré Logano.Keselowski avait espéré un avertissement tardif pour organiser un bref tiret jusqu’à la fin, c’est ainsi que les titres Truck Sequence et Xfinity Sequence ont été déterminés les deux premières nuits. avoir couru », a déclaré Keselowski. «Nous n’avons tout simplement pas eu de jaune.» La course a eu simplement 4 avertissements complets, dont trois ont programmé des pauses. Cela rendait le couronnement d’Elliott simple. Sur le tour de refroidissement, Johnson s’est garé aux côtés d’Elliott et a cogné le tout nouveau visage de Hendrick, de Chevrolet et de NASCAR. Johnson et sa famille ont ensuite marché jusqu’au n ° 9 d’Elliott, l’endroit où il a partagé de solides câlins avec Elliott et son patron. « Oh mon Dieu, j’implique, pour partager une seconde comme ça, la dernière course de Jimmie, pour gagner et verrouiller le championnat, « A déclaré Elliott, » ce sont des moments que vous ne pouvez que rêver, vous reconnaissez, et c’est un rêve. « Simplement en espérant que je ne me lève jamais. » La course a accompli le programme frénétique de 38 courses de NASCAR qui a été révisé en raison de la pandémie. La saison a été suspendue 5 jours après que NASCAR a couru à Phoenix en mars, une course reçue par Logano, et les moteurs ont ralenti pendant 10 semaines.Cependant, ayant subi des pertes financières paralysantes pour les groupes et l’entreprise, NASCAR a été l’une des nombreuses premières activités sportives à renouveler les concurrents. NASCAR est allé une fois de plus courir le 17 mai et a utilisé des courses doubles, des courses en milieu de semaine et un grand remaniement des horaires pour terminer la saison pour les trois de sa collection nationale.Season Finale 500 résultats Dimanche du 1 mile Phoenix Raceway (place de départ entre parenthèses): 1. (1) Chase Elliott, Chevrolet, 312 tours, 40 facteurs 2. (3) Brad Keselowski, Ford, 312, 35.3. (2) Joey Logano, Ford, 312, 34.4. (4) Denny Hamlin, Toyota, 312, 33,5. (26) Jimmie Johnson, Chevrolet, 312, 37,6. (5) Ryan Blaney, Ford, 312, 43,7. (11) Kevin Harvick, Ford, 312, 30.8. (12) Matt DiBenedetto, Ford, 312, 32.9. (25) William Byron, Chevrolet, 312, 29.10. (13) Martin Truex Jr, Toyota, 312, 27.11. (8) Kyle Busch, Toyota, 312, 34.12. (7) Kurt Busch, Chevrolet, 312, 31.13. (10) Aric Almirola, Ford, 311, 24.14. (9) Clint Bowyer, Ford, 311, 26.15. (23) Bubba Wallace, Chevrolet, 311, 22.16. (6) Alex Bowman, Chevrolet, 311, 25.17. (17) Christopher Bell, Toyota, 311, 20.18. (18) Austin Dillon, Chevrolet, 311, 19.19. (21) Tyler Reddick, Chevrolet, 311, 18.20. (31) Chris Buescher, Ford, 311, 17.21. (22) Ty Dillon, Chevrolet, 311, 16.22. (14) Erik Jones, Toyota, 311, 15.23. (29) Michael McDowell, Ford, 311, 14.24. (19) Ryan Newman, Ford, 311, 13,25. (16) Matt Kenseth, Chevrolet, 311, 12.26. (27) John H. Nemechek, Ford, 311, 11.27. (20) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 310, 10.28. (15) Cole Custer, Ford, 310, 9.29. (35) Brennan Poole, Chevrolet, 309, 8h30. (32) JJ Yeley, Chevrolet, 306, 0,31. (30) Daniel Suarez, Toyota, 306, 6,32. (37) Joey Gase, Ford, 302, 0,33. (36) James Davison, Ford, 302, 4.34. (24) Ryan Preece, Chevrolet, 299, 3.35. (38) Josh Bilicki, Chevrolet, 296, 0,36. (33) Timmy Hill, Toyota, 288, 0,37. (39) Garrett Smithley, Chevrolet, stockage, 261, 0,38. (28) Corey Lajoie, Ford, suspension, 215, 1.39. (34) Quin Houff, Chevrolet, avec, 149, 1. Statistiques de course Vitesse commune du vainqueur de la course: 112,101 mi / h Temps de course: 2 heures, 47 minutes, 0,0 seconde Marge de victoire: 2,740 secondes Drapeaux d’avertissement: 4 pour 27 tours. Modifications de tête: 19 parmi 9 pilotes. Leaders du tour: C.Elliott 0; J.Logano 1-32; R.Blaney 33; J.Logano 34-78; C.Elliott 79; J.Logano 80-119; C.Elliott 120-138; J.Johnson 139-142; M.DiBenedetto 143; A.Almirola 144-150; C. Elliott 151-163; Ku.Busch 164-167; C. Elliott 168-172; B.Keselowski 173-182; C. Elliott 183-189; B.Keselowski 190-195; C.Elliott 196-260; R.Stenhouse 261; J.Logano 262-269; C.Elliott 270-312Leaders Résumé (Driver, Instances Led, Laps Led): C.Elliott, 7 reprises pour 153 tours; J.Logano, 4 reprises pour 125 tours; B.Keselowski, 2 reprises pour 16 tours; A.Almirola, 1 fois pour 7 tours; J.Johnson, 1 fois pour 4 tours; Ku.Busch, 1 fois pour 4 tours; R.Blaney, 1 fois pour 1 tour; M.DiBenedetto, 1 fois pour 1 tour; R.Stenhouse, 1 fois pour 1 tour. Victoires: Ok. Harvick, 9; D. Hamlin, 7 ans; C. Elliott, 5 ans; B.Keselowski, 4 ans; J.Logano, 3; A. Bowman, 1; M.Truex, 1; Ky.Busch, 1; R.Blaney, 1; Ku.Busch, 1; A. Dillon, 1; W.Byron, 1; C.Custer, 1.High 16 en facteurs: 1. C.Elliott, 5040; 2. B.Keselowski, 5035; 3. J. Logano, 5034; 4. D. Hamlin, 5033; 5. Ok.Harvick, 2410; 6. A. Bowman, 2371; 7. M.Truex, 2341; 8. Ky.Busch, 2341; 9. R.Blaney, 2336; 10. Ku.Busch, 2287; 11. A. Dillon, 2277; 12. C. Bowyer, 2254; 13. M. DiBenedetto, 2249; 14. W. Byron, 2247; 15. A.Almirola, 2235; 16. C. Custer, 2202.

