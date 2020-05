Charmed Saison 2: date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Mises à jour de la saison 2 de Charmed: Et si un jour vous saviez que vous étiez une sorcière? Oui, c’est l’histoire de Seacons charmés 1. L’histoire de charme prend un tout nouveau niveau de magie et de lien entre les trois sœurs. Cette émission a été un succès sur Netflix et après deux ans, elle abandonne sa deuxième saison, qui devrait fonctionner encore mieux qu’auparavant.

Date de sortie de la saison 2 de Charmed

Avec 22 épisodes d’aventures pleines d’action et de magie mystique, deux charmés sortent pour charmer votre monde dans son mystère magique. L’émission sortira le 11 octobre 2020.

L’histoire jusqu’ici

L’histoire tourne autour de trois demi-sœurs, qui se sont réunies quelques jours après la mort de leur mère. La nouvelle choquante qu’ils reçoivent après sa mort est que sa mère était une sorcière. Les acteurs sont Madeleine Mantock dans le rôle de Macy Vaughn, Sarah Jeffery dans le rôle de la sœur cadette Margarita Emilia Vera ou Maggie, et Melonie Diaz dans le rôle de Melanie Vera ou Mel. Alors que ces sœurs traînent ensemble pour vaincre des monstres mortels, elles se rapprochent.

Enfin, à la fin de la saison 2, les sœurs étaient installées et elles savaient que même après le décès de leur maman, elle avait quitté une famille. Les pouvoirs mystiques surnaturels étaient un cadeau de leur mère, elle attendait le bon moment pour laisser tomber cette information. Cependant, il a été libéré après sa mort. C’est un beau conte de trois sœurs qui se battent et protègent le monde avec leur plus beau cadeau de leur défunte maman. Ne le manquez pas. Pour des nouvelles plus excitantes et des fuites incroyables Restez connecté Restez à l’écoute.

