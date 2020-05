Charlotte Flair révèle comment elle gère les haineux et les trolls

Sans doute la femme la plus poussée de la WWE, seule Becky Lynch se rapprochant de la compétition, Charlotte Flair doit naturellement faire face à beaucoup de contrecoups. Mais comment La Reine gère-t-elle cela? Ryan Satin interviewé Flair sur Pro Wrestling Sheet, une feuille de saleté qui avait au moins une certaine crédibilité avant que Satin ne commence à travailler pour la WWE en tant que correspondant sur Les coulisses de la WWE. Du côté positif, cependant, ils peuvent maintenant décrocher de doux entretiens avec Charlotte Flair, alors obtenez une autre victoire pour le journalisme d’accès. Satin a demandé à Flair comment elle traitait tous les ennemis en disant des choses méchantes sur elle en ligne. C’était un sujet dont Flair avait beaucoup à dire. Satin allumait vraiment le charme de cette interview, comparant Flair à John Cena et louant à quel point elle est impressionnante dans presque tous les domaines.

FLAIR : Non pas que j’en ai jamais parlé personnellement à Cena, mais je le regarde juste si imperturbable. Je n’en ai jamais parlé à Roman non plus, mais Roman est si calme et calme. Pendant ce temps, je me dis « oui, je panique secrètement à l’intérieur mais je veux avoir l’air calme et calme! »

Flair utilise ce que nous appellerons la stratégie anti-Batista pour faire face à ses ennemis: elle refuse de leur donner ce qu’ils veulent.

PWS: Eh bien, de l’extérieur, vous avez l’air calme et calme. Je suis toujours impressionné de pouvoir passer au travers et de ne pas se concentrer sur la négativité. Donc, de mon point de vue, vous faites un excellent travail d’être au même niveau.

FLAIR: Merci. Je suppose que je ne m’engage pas parce que je leur donne ce qu’ils veulent si je le fais. Ne leur donnez pas ce qu’ils veulent. Vous n’attirez pas mon attention. Vous ne payez pas mes factures. Vous ne pouvez pas me dire à quel point je travaille dur ou ne travaille pas. Je suis arrivé à un point où peu importe ce que je fais… bon, mauvais et différent… travailler les deux marques… me casser les fesses… ça n’a pas d’importance. Les gens disent toujours: «vous n’êtes que la fille de Ric Flair».

J’ai donc dû avoir de nombreuses discussions d’encouragement. Où je dis: « D’accord, peu importe ce que vous faites … ça n’a pas d’importance. » Et il suffit de s’en occuper. Connaissez votre propre valeur. Et j’ai un cercle intérieur tellement incroyable. J’ai un petit groupe d’amis. Je ne peux même pas aller voir mon père. Mon père est comme l’être humain le plus partial. Il est, légitimement, mon plus grand fan. S’il pouvait porter une de mes robes pour le spectacle et s’asseoir au premier rang, je suis sûr qu’il le ferait.

C’est aussi une autre chose, si je peux être ce méchant que tout le monde déteste… Je fais mon travail. Si je peux m’occuper de cela et faire de la personne la plus aimée de ma vie, alors je fais mon travail. Parce que je dis toujours: « Mec, j’aurais aimé avoir ce méchant! Quand vais-je avoir ce méchant? » Parce qu’à chaque fois qu’ils essaient de me faire un babyface…

Maintenant c’est comme, Charlotte, va juste être Charlotte. QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE?!?

Mais je veux juste être le méchant dont j’ai besoin. S’ils veulent vraiment faire de moi un bon gars, ou un visage de bébé où les gens m’encouragent ou pensent que je suis l’opprimé, j’ai besoin de ce méchant. Alors j’essaie d’être ce méchant.