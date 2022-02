Charlize Theron vs Tom Hardy : les détails du clash sur le tournage de Mad Mad Fury Road dévoilés

Tom Hardy et Charlize Theron, ainsi que plusieurs autres membres de la distribution et de l’équipe, évoquent dans une interview l’intense affrontement entre les deux acteurs.

Tom Hardy et Charlize Theron se souviennent de leur intense querelle sur le plateau de Mad Max : Fury Road. Sorti en 2015, le réalisateur George Miller a développé ce film de science-fiction acclamé par la critique comme le quatrième volet de sa série Max Max cocréée avec Byron Kennedy, série qui a débuté avec le premier film en 1979. Fury Road a bénéficié de nombreux éloges à sa sortie, et le film a notamment atteint le statut de film le plus rentable de toute la série Mad Max.

L’histoire de Mad Max : Fury Road se déroule dans un monde dystopique et post-apocalyptique composé d’un désert aride aux ressources incroyablement rares, dont le chef antagoniste, Immortan Joe, accapare la majeure partie avec ses épouses asservies. Le récit suit l’histoire de l’Imperator Furiosa (jouée par Theron) qui se rebelle contre Joe en fuyant avec les épouses à la recherche de la tribu matriarcale dont Furiosa est issue, les Vuvalini, et de leur terre idyllique appelée la « Terre verte ».

Simultanément, Max Rockatansky (joué par Hardy), un survivant capturé de l’effondrement de la société, s’échappe de la citadelle de Joe. Les deux personnages se croisent sur la fameuse route mortelle de Fury Road, et ils unissent leurs forces pour se défendre contre l’ennemi qui les pourchasse. Alors qu’ils surmontent les dangers du terrain vague malveillant qui sert de toile de fond à Fury Road, ils surmontent également leur méfiance initiale l’un envers l’autre pour le plus grand bien de leur mission et pour le plus grand bien de l’humanité.

Dans une interview accordée à Vanity Fair, des membres de l’équipe de Fury Road, dont Tom Hardy et Charlize Theron eux-mêmes, ainsi que Nicholas Hoult, ont évoqué la fameuse « querelle » entre les acteurs, qui découlait à la fois d’un conflit explosif entre leurs approches très différentes de l’art dramatique et de leurs attentes différentes en matière de ponctualité et de professionnalisme sur le plateau. L’animosité entre les deux acteurs s’est accrue au point que, comme le rappelle Theron, « tout était question de survie » face à l’hostilité intense qui se manifestait par des épisodes de cris suivis de périodes de refus de se parler.

Certains membres de l’équipe ont excusé l’agressivité et le manque de professionnalisme de Hardy en invoquant sa dévotion à la méthode d’interprétation qui le rendait peu fiable. Cependant, beaucoup se souviennent, y compris Theron elle-même, que son manque de respect et ses provocations furieuses ont atteint un point tel que Theron s’est sentie réellement menacée et a dû appeler une productrice comme alliée pour l’accompagner à tout moment afin d’assurer sa sécurité et tenter de servir de médiatrice entre les deux acteurs. Lisez leurs citations ci-dessous :

Nicholas Hoult (« Nux ») : L’atmosphère était parfois tendue. C’était un peu comme si vous étiez en vacances d’été et que les adultes à l’avant de la voiture se disputaient.

Charlize Theron (« Furiosa ») : Il a raison, c’était comme deux parents à l’avant de la voiture. Soit on se disputait, soit on se glaçait – je ne sais pas lequel des deux est le pire – et ils devaient gérer ça à l’arrière. C’était horrible ! Nous n’aurions pas dû faire ça ; nous aurions dû être meilleurs. Je peux l’admettre.

Tom Hardy (« Max ») : Rétrospectivement, j’étais dépassé par les événements à bien des égards. La pression que nous subissions tous les deux était parfois écrasante. Ce dont elle avait besoin, c’était d’un meilleur partenaire, peut-être plus expérimenté, en moi. C’est quelque chose qui ne peut pas être simulé. J’aime à penser que maintenant que je suis plus vieux et plus moche, je pourrais être à la hauteur.

Ces tactiques n’ont pas réussi à apaiser le ressentiment profondément ancré, et tout espoir de remède pour Hardy et Theron semblait futile. Cependant, à l’étonnement et au soulagement de tous, les membres de l’équipe ont rappelé de manière rassurante que le tournage d’une scène charnière avait marqué un tournant dans leur relation.

Juste après le tournage de la scène dans laquelle Hardy et Theron roulent ensemble sur une moto, suivis de près par le Vuvalini et les épouses, les membres de la distribution se souviennent avoir eu la « chair de poule » en observant la civilité et la cordialité des interactions entre les acteurs. Les membres de la distribution insistent sur le fait que ce changement de comportement de Hardy et Theron a permis de refléter l’évolution de la relation entre Max et Furiosa au cours de Fury Road.

Il n’en reste pas moins que les thèmes largement loués de Mad Max, à savoir l’autonomisation des femmes grâce à l’interprétation de Furiosa par Theron, se heurtent à la toxicité et à l’agressivité du comportement de Hardy à son égard pendant le tournage. Il est à espérer que ces thèmes progressistes transcendent d’une certaine manière ce genre de comportement, car Hardy lui-même admet dans l’interview que Theron avait besoin d’un « meilleur… partenaire plus expérimenté en moi » et espère qu’il pourra maintenant « se montrer à la hauteur », ce qui suggère que les années écoulées depuis le tournage du film lui ont donné l’occasion de grandir et de développer sa responsabilité en tant qu’acteur et en tant qu’être humain.

Quoi qu’il en soit, les deux acteurs réfléchissent aujourd’hui à l’incident avec un détachement mature et, surtout, un respect pour l’évolution de leur relation et de l’autre au cours du tournage de Mad Max, d’une manière qui souligne la force du film et reflète l’arc de la relation des personnages elle-même.