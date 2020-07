Charlize Theron dit qu’il y a eu un «  lifting  » pour les films d’action mettant en vedette des femmes (vidéo)

Le dur à cuire du film d’action Charlize Theron dit qu’il n’y avait pas toujours d’opportunités pour amener les femmes à s’épanouir dans les films d’action, mais il y a eu récemment un «lifting» pour les stars de l’action féminine qui l’excite.

« Il y a 30 ans, les femmes n’avaient pas beaucoup d’occasions de faire des films d’action, et la première fois que cela s’est montré à moi, c’était après avoir remporté mon Oscar en 2004 », a déclaré Theron lors d’un panel pendant [email protected] le vendredi. «C’était difficile qu’il y ait tant d’idées préconçues, et il y avait tellement de boîtes dans lesquelles tout le monde voulait vous presser, et c’était un personnage qui, aujourd’hui, je pense, serait célébré cinématiquement bien plus qu’il ne l’était …Mad Max ‘a vraiment changé la trajectoire pour moi et cela m’a fait comprendre qu’il y a beaucoup de possibilités ici, il suffit de trouver les bonnes personnes qui sont prêtes à prendre le risque et qui veulent explorer ces histoires avec des femmes. «

Elle a expliqué qu’elle a choisi de travailler avec des cinéastes qui veulent explorer ces histoires avec des femmes, ou dans certains cas simplement les développer elle-même comme elle l’a fait avec «Atomic Blonde», qui a été saluée pour son travail de cascades et ses scènes d’action à indice d’octane élevé.

«Nous avons changé le genre des femmes, je pense», a-t-elle ajouté. «Il existe de grandes preuves où nous savons maintenant que nous ne pouvons plus nous cacher derrière l’ignorance. Les spectateurs adorent ces films, ils aiment la façon dont nous racontons maintenant ces récits de femmes au cœur. Il y a juste un lifting là-bas, ça fait frais d’explorer le monde de l’action avec des femmes qui se battent, et tout cela m’excite vraiment.

Dans « The Italian Job » en 2003, Theron était la seule femme parmi un groupe de gars, et elle a dit qu’elle devait suivre six semaines de formation de voiture de plus que n’importe qui d’autre sur le casting. « JEJ’ai aussi ajouté plus de feu sous mon cul et je me suis fait un devoir de surpasser ces gars… les femmes sont si injustement pensées ou traitées en ce qui concerne le genre.

Elle a dit que «Atomic Blonde» a vraiment poussé l’enveloppe, car il est devenu clair que simplement parce que les femmes ne peuvent pas se battre de la même manière que les hommes peuvent se battre de différentes manières qui sont tout aussi efficaces.

« JE était fier de l’action dans ‘Atomic Blonde’, nous avions l’impression de repousser les limites, et nous disions que ce concept selon lequel les femmes se disputent pour se battre comme des hommes est tellement ridicule … que nous pouvons nous battre tout aussi fort avec nos coudes , avec nos genoux et et avec nos genoux, c’est là que cela est devenu excitant pour moi. Ce qui est génial, c’est qu’il n’y a pas un seul moyen, mais nous le poussons définitivement.

Elle a également déclaré qu’elle ressentait une immense pression en travaillant sur «Atomic Blonde» pour bien faire les choses, étant donné qu’elle le développait à partir d’un roman graphique non publié dont elle n’avait vu que huit pages avant de dire oui. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas se tromper dans l’adaptation à cause de la peur de ne plus jamais avoir une opportunité comme celle-ci.

«Je pense que la raison pour laquelle j’ai poussé si fort était qu’il y avait encore une partie de moi qui ne voulait pas se tromper – j’ai toujours le sentiment que si vous vous trompez une fois, vous n’aurez plus cette opportunité», dit-elle. . «J’ai créé ‘Atomic Blonde’ quand j’avais 40 ans – il y a un sentiment que le temps presse, donc il faut bien faire les choses. J’ai mis beaucoup de pression sur beaucoup de gens et j’ai engagé David Leitch pour cette raison. Je lui ai dit que la médiocratie allait être l’ennemi de ce film.

Dans l’ensemble, Theron est heureuse que la trajectoire des femmes en matière de films d’action ait changé.

«Je me souviens très bien d’avoir vu le manque de femmes en conflit au cinéma. Je me souviens avoir vu Robert De Niro et Jack Nicholson jouer tous ces f-ed up gens et les femmes ont rarement eu l’occasion d’explorer cela », dit-elle. «Il y avait cette peur inhérente de mettre une femme dans des circonstances où elle pourrait ne pas briller. La société a inculqué cette idée, nous pouvons être de très bonnes putes ou de très bonnes mères, les gens ne sont pas assez courageux pour explorer au-delà de cela. La richesse de ces histoires n’est pas seulement de superbes histoires divertissantes à raconter et de bons films à faire, mais c’est un mauvais service pour les femmes, car nous sommes plus compliqués que ces deux choses.

Regardez l’interview ci-dessus.

