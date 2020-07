Charlie Chaplin: 7 choses que vous ne savez peut-être pas sur le cinéaste

Des voleurs graves ont volé le corps de Charlie Chaplin pour une rançon

Cinq ans après avoir reçu cet Oscar, le jour de Noël 1977 dans sa maison suisse, Charlie Chaplin est décédé à 88 ans des suites d’un accident vasculaire cérébral dans son sommeil. Quatre mois plus tard, son corps a disparu et les voleurs responsables ont téléphoné aux autorités peu de temps après pour leur demander de l’argent, ce qui s’est avéré infructueux, la veuve de Chaplin, Oona, refusant de payer et leur désespoir les faisant finalement prendre via des écoutes téléphoniques. Chaplin, qui, selon Oona, aurait trouvé l’épreuve «plutôt ridicule», a ensuite été renvoyé à sa tombe d’origine au bord du lac Genera, mais a été recouvert de béton à la demande de la famille afin d’empêcher que de tels problèmes ne se reproduisent.