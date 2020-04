Charlie Brooker de Black Mirror revient à la BBC avec une lingette anti-virale

Black Mirror’s Charlie Brooker utilisé pour écrire et présenter une émission de la BBC appelée ScreenWipe, une adaptation télévisée de sa chronique du journal Guardian Screenburn. Il se transforme en GamesWipe, puis NewsWipe ou tout simplement Charlie Brooker’s Wipe, finalement fusionné en un Wipe annuel que nous n’avons pas obtenu au cours des dernières années. Il s’agissait généralement de revenir sur la semaine, ou l’année, en ramassant des sujets d’intérêt, en ajoutant de la poésie, de la musique et des références à la culture pop passant à toute allure à la vitesse de la lumière. Il a engendré des commentateurs culturels fictifs comme Barry Shitpeas et Philomena Cunk, qui ont obtenu ses propres émissions dérivées d’inanité inspirée. Mais Charlie Brooker est juste trop occupé avec Black Mirror pour faire un show Wipe depuis quatre ans. Eh bien, il n’est pas trop occupé maintenant.

En conséquence, nous recevrons une édition spéciale de verrouillage de l’émission pour la BBC, doublée Lingette anti-virale. Il comprendra Philomena Cunk (Diane Morgan) et Barry Shitpeas (Al Campbell), offrant leur « propre marque très spéciale de rapports approfondis » et d’autres qui « n’ont pas encore été informés qu’ils le font, mais n’ont aucune bonne excuse pour ne pas le faire ».

Le communiqué de presse de la BBC dit: « Charlie Brooker a été attiré hors de l’isolement, pour aller dans l’isolement pour le one-off. Charlie va jeter un regard typiquement pointu sur la vie en lock-out, dans une émission faite pendant le lock-out. Ainsi que la couverture de la crise elle-même, il examinera également les choses que les gens regardent et font pour rester occupés. «

Lingette anti-virale est une coproduction Broke & Bones et Endemol Shine UK pour BBC Two. Le producteur exécutif est Annabel Jones, et le producteur de la série est Alison Marlow. Le rédacteur en chef de la mise en service de la BBC est Ben Caudell. La date de diffusion n’est pas encore fixée. Voici un regard en arrière sur quelques lingettes précédentes pour le contexte. J’espère qu’ils garderont le thème de la télévision qui reflétait les émissions de télévision sur ordinateur britanniques de la fin des années 70 et du début des années 80, jusqu’à ce qu’elles s’effondrent.