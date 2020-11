Charge de 120 W testée: à quelle température votre téléphone chauffe-t-il?

Les dernières années ont vu une révolution dans les technologies de charge rapide: des premières percées dans les chargeurs 20W et 30W aux technologies désormais courantes de 40W à 60W. Mais 2020 nous a amenés encore plus loin, avec une charge de 120 W maintenant sur le marché. La promesse est de faire passer les batteries de nos téléphones de vides à pleines en quelques minutes. Cependant, des questions persistent sur les effets sur la longévité de la batterie.

Pour examiner de plus près le fonctionnement de la charge de 120 W et sa rapidité, nous avons testé le Xiaomi Mi 10 Ultra et sa prise de 120 W.

En savoir plus sur les chargeurs: Comment fonctionne vraiment la charge rapide

Efficacité de charge

Pour commencer, vérifions d’abord que nous obtenons réellement 120 W du secteur et dans le téléphone. Après tout, 120 W est plus qu’un PC typique, nous espérons donc que cette puissance ne sera pas gaspillée. Fait intéressant, le chargeur 120W de Xiaomi ne fournit en fait «que» 80W au Mi 10 Ultra. Peut-être que 120W est possible dans le laboratoire de Xiaomi, mais je n’ai rien pu enregistrer de près de ce niveau dans le monde réel. Heureusement, le chargeur ne gaspille pas ces 40 watts manquants.

Le chargeur de Xiaomi fournit plus de 80W du téléphone, plutôt que 120W.

La puissance tirée du mur commence à 92,3 W, chutant rapidement à 86,4 W pour la majeure partie de la charge. Seulement 6,3 W (7,3%) d’énergie gaspillée sur le câble et le chargeur est en fait mieux que tous les chargeurs de faible puissance que j’ai testés. Au moins en pourcentage de la puissance totale consommée. Cela est probablement dû à la technologie GaN la plus efficace utilisée dans le chargeur de Xiaomi.

Chargeur Puissance gaspillée Puissance tirée du mur Puissance reçue au combiné Xiaomi 100W 6,3 W (7,3%) 86,4 W 80,1 W Huawei 40W 5,5 W (19,2%) 28,6 W 23,1 W Poco 27W 5,6 W (17,7%) 31,6 W 26 W Samsung 25W 3,6 W (15,1%) 23,8 W 20,2 W Google 18W 2,8 W (16,4%) 17,1 W 14,3 W

Par exemple, le chargeur 40W de Huawei gaspille 5,5W plus petits, mais cela représente en fait 19% de sa consommation totale d’énergie. De même, le chargeur 27W du Poco F2 Pro gaspille 5,6W, soit 17% de la puissance tirée du mur avant d’atteindre le téléphone. Les chargeurs de Samsung et même de Google sont également un gaspillage.

En fin de compte, la recharge avec la prise 120W de Xiaomi n’est pas pire pour votre facture d’électricité que tout autre chargeur sur le marché. En fait, il est en fait plus efficace que de nombreux chargeurs intégrés. Je suis agréablement surpris de l’efficacité du chargeur GaN par rapport aux chargeurs plus anciens et plus lents du marché.

À quelle vitesse se recharge 120 W (80 W)?

Remarque: Étant donné que le chargeur Xiaomi n’offre pas réellement 120W, je ferai référence à la puissance de charge à 80W dans les diagrammes et l’analyse à partir de maintenant, afin de mieux refléter la puissance actuelle enregistrée lors de nos tests. Pour obtenir des points de comparaison pour différentes vitesses de charge, j’ai chargé le Xiaomi Mi 10 Ultra à différentes puissances à partir du chargeur de Xiaomi et d’autres chargeurs USB PD, en suivant le temps au maximum.

Pour commencer, même 80 W plutôt que le 120 W complet enregistre un temps de charge incroyablement rapide. Vider complètement ne prend que 21 minutes, ou seulement trois minutes pour atteindre une charge de 25%. C’est tout un exploit étant donné que le téléphone est équipé de deux batteries de 2250 mAh pour une capacité combinée de 4500 mAh.

De manière assez surprenante, la charge à 50 W est pratiquement tout aussi rapide. Il ne faut que 29 minutes pour remplir et un peu plus de cinq minutes pour atteindre une charge de 25%. De simples minutes de différence impliquent que le slogan de 120 W est plus un angle marketing qu’un changement révolutionnaire pour nos habitudes de charge. Il sera très difficile de distinguer la technologie de Xiaomi du 60W et des autres chargeurs très rapides du marché sans prendre des mesures aussi précises.

Le temps de charge améliore beaucoup plus le passage de 18W à 50W que de 50W à 80W.

Charger le Xiaomi Mi 10 Ultra avec un chargeur 18W plus traditionnel prend beaucoup plus de temps. 68 minutes à pleine est toujours acceptable par rapport aux normes modernes, mais est clairement beaucoup plus lent que les deux autres tests. Le plus intéressant est le retour décroissant du temps de charge pour une augmentation de puissance. L’écart de 32 W entre 18 W et 50 W se traduit par une amélioration de 39 minutes du temps de charge, ce qui est tout à fait notable. Cependant, 30 W de plus de jus jusqu’à 80 W n’améliorent la charge complète que de 8 minutes plutôt insignifiantes.

Lire la suite: Nous sommes en 2020 et l’USB-C est toujours en désordre

Température et santé de la batterie

Les temps de charge ultra-rapides sont excellents, mais ils ne sont pas très bons s’ils ont un impact négatif sur la durée de vie de la batterie à long terme. La température est un tueur majeur de la durée de vie de la batterie, nous avons donc gardé un œil sur la lecture de la température de la batterie du logiciel pendant nos tests également.

La nature de ces données de capteur de batterie peut ne pas être complètement précise. Cependant, comme nous utilisons le même smartphone à travers les tests, cela sert toujours de bon point de référence pour les comparaisons relatives. Nous avons également démarré les téléphones un peu plus chaud que la température ambiante pour simuler la charge peu de temps après l’utilisation.

En chargeant à 80W, le Xiaomi Mi 10 Ultra culmine à 43,8 ° C plutôt chaud. De manière alarmante, ce serait encore plus élevé si le téléphone réussissait à tirer le 120W complet. C’est certainement un signe d’avertissement pour la longévité de la batterie, les températures devraient idéalement rester inférieures à 40 ° C. Étant donné que le téléphone ne prend que 21 minutes pour se recharger, la batterie n’est pas exposée à des températures élevées pendant très longtemps. Cependant, il y a suffisamment de temps passé bien au-dessus de 40 ° C pour être préoccupant. Notez que les températures recommencent à baisser une fois que la batterie atteint 70% et sort probablement de la phase de charge à courant constant.

Une charge à 50 W enregistre une température de pointe de 39,1 ° C, une température saine de 4,7 ° C inférieure à 80 W, la maintenant en dessous de notre ligne rouge. Ce pic de température n’apparaît également qu’à la toute fin du cycle de courant constant, tandis que le mode 80W s’accélère beaucoup plus rapidement. L’essentiel de la charge a lieu en dessous de 37 ° C, ce qui n’est pas trop mal. Étant donné que 50W se recharge seulement 8 minutes plus lentement que 80W, cela semble être un compromis intéressant.

À 5 ° C, un saut de température et 30 W de puissance en plus pour charger seulement 8 minutes plus vite est un mauvais compromis.

Descendre à 18W ne voit même pas le capteur casser à 30 ° C. La chaleur prend beaucoup plus de temps à s’accumuler lors de la charge à ce niveau de puissance inférieur. Cela signifie que la batterie se refroidit aussi plus rapidement. À 14,7 ° C de moins que 80W, la différence de température est la nuit et le jour. Mais il y a aussi un compromis notable au temps de charge. Un point idéal pour la température et le temps de charge se situe probablement autour de 30 à 40 W.

Il convient également de rappeler que l’option 120 W pousse plus de courant dans la batterie, ce qui accentue son taux C. C’est l’autre moitié importante de l’équation de longévité de la batterie. Entre cela et les températures plus élevées, je suis vraiment préoccupé par la façon dont la mise en œuvre 120W de Xiaomi affectera la capacité de la batterie à long terme. La charge à des niveaux de puissance inférieurs est le moyen le plus sûr de garantir que la batterie dure de nombreuses années.

Une charge de 120 W en vaut-elle la peine?

120W a ses utilisations et ses inconvénients. L’implémentation 120W de Xiaomi, au moins, laisse quelques inquiétudes quant aux températures de charge beaucoup plus élevées. D’autant que ce n’est que quelques minutes plus rapide que de charger avec une glacière de 50 W.

Personnellement, je n’utiliserais qu’une charge de 120W pour une recharge rapide occasionnelle. Littéralement pendant une minute ou deux. Les températures n’augmentent pas trop pendant une charge de deux minutes et vous vous retrouvez avec une batterie à 20%. C’est assez utile. Cependant, avec des taux C stressants et des températures élevées qui s’accumulent sur un cycle de charge complet, je m’en tiendrai à quelque chose de plus lent pendant plus de quelques minutes.

Une charge de 120 W est préférable pour une recharge très rapide plutôt qu’une charge complète.

J’aimerais voir Xiaomi mettre en place une régulation de la température pour garder la batterie au frais. Cela conserverait les avantages d’une charge rapide en rafale tout en garantissant une meilleure santé de la batterie à long terme. Les véritables avantages de la charge rapide sont une recharge rapide pour vous aider jusqu’à la fin de la journée. Cela ne vaut pas la peine de brûler une batterie pour se raser quelques minutes seulement pour une charge complète.

Je suis moins cynique à propos de la charge de 120 W que lorsque l’idée a été annoncée pour la première fois, mais il reste clairement du travail à faire pour atténuer les problèmes de longévité de la batterie. Bien que d’autres entreprises, comme Oppo, prétendent surveiller les températures de la batterie, et je serais très intéressé de comparer les implémentations.

Enfin, il y a une raison pour laquelle Xiaomi a inclus cette fonctionnalité dans son Mi 10 Ultra ultra-premium. De nouvelles techniques de fabrication de batteries et une configuration à deux cellules, des circuits de charge améliorés et un chargeur GaN efficace capable de gérer 120 W ne sont pas bon marché. Pour l’instant au moins, la charge de 120 W de Xiaomi est plus une fonctionnalité expérimentale que quelque chose de prêt pour les heures de grande écoute.