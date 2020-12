Chaque version de Samsung Galaxy Watch 3 est en vente à un rabais de 100 $

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Eh bien, c’est très inhabituel. Quelques jours seulement après que tous les grands détaillants américains ont apporté leur Black Friday et Les festivités du Cyber ​​Monday se terminent, l’une des plus grandes montres intelligentes au monde est à nouveau en vente, bénéficiant de remises encore plus importantes qu’au cours de la semaine dernière.

C’est vrai, compatible Android et iOS Samsung Galaxy Watch 3 peut être acheté pour 100 $ de moins que d’habitude sur Amazon au moment de la rédaction de cet article, soit 40 dollars de moins que le prix déjà impressionnant facturé dans tout le pays les 27 et 30 novembre.

La montre intelligente alimentée par Tizen commence normalement à 399,99 $ dans une taille de 41 mm et deux options de couleur, mais peu importe la teinte, la taille ou la variante de connectivité que vous préférez, vous pouvez économiser une centaine de dollars pour un temps sans aucun doute limité. Oui, la réduction de prix s’applique aux modèles compatibles Bluetooth uniquement et LTE, ainsi qu’aux l’édition de luxe Titanium est sortie aux États-Unis il y a à peine quelques mois.

La Galaxy Watch 3 «standard», remarquez-vous, a fait ses débuts commerciaux en août, battant la Apple Watch Series 6 aux magasins avec une liste de fonctionnalités assez similaire. Enfin, Samsung activé la fonctionnalité de surveillance ECG en septembre, ce qui signifie que ce mauvais garçon peut maintenant vous sauver la vie en plus de simplement l’améliorer en gardant un œil sur vos entraînements, la qualité de votre sommeil et votre fréquence cardiaque.

Bien que la beauté soit dans l’œil du spectateur, il est difficile de ne pas regarder ce bijou circulaire et de le sentir plus joli et plus élégant que son principal rival fabriqué par Apple. Cette variante en titane est également aussi robuste qu’elle vient, et elle ne cassera même pas la banque, atteignant généralement 599,99 $ et coûte actuellement 100 $ de moins que cela, ce qui équivaut à une solide remise de 17%.

La Galaxy Watch 3 est sans doute plus belle que la plus sportive Galaxy Watch Active 2 de Samsung, sans oublier qu’elle ramène la lunette rotative physique bien-aimée et extrêmement pratique dans un boîtier plus mince que jamais.