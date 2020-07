Chaque tablette Amazon Fire est en vente à un prix avantageux dès maintenant

Si c’était une année normale, les chasseurs de bonnes affaires auraient à peu près épuisé leurs budgets «non essentiels» pour l’été (sinon toute l’année) maintenant. Mais Le festival Prime Day 2020 d’Amazon avec d’énormes remises et des offres de tueur est retardé jusqu’en octobre en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui ne signifie pas nécessairement que vous ne devriez rien acheter au cours des trois prochains mois.

Au lieu de cela, vous voudrez peut-être simplement être encore plus prudent que d’habitude sur ce que vous achetez et quand. Un membre de la famille des tablettes Fire à faible coût, par exemple, est toujours un achat intelligent si vous ne pouvez pas vous permettre l’un des iPad d’Apple leader sur le marché. Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir votre ardoise Android à bas prix préférée à un excellent prix, que vous préfériez un modèle « standard » ou une variante adaptée aux enfants.

Encore une fois, les 8 pouces sont en vente à 30 $ de réduction sur leurs prix de départ de 89,99 $ et 119,99 $ avec respectivement 2 et 3 Go de RAM. La Fire HD 8 Kids Edition, quant à elle, est actuellement réduite à 50 $, ce qui équivaut à 36% de réduction sur son PDSF de 139,99 $ dans une seule configuration de stockage de 32 Go et de multiples options de couleurs accrocheuses.

Amazon Fire 7 super compact et ultra bas de gamme est évidemment moins cher, à partir de 15 $ de moins que d’habitude dans une variante régulière avec 16 Go d’espace de stockage interne, un nombre de RAM cringey de 1 Go et un modeste écran 1024 x 600. L’édition Fire 7 destinée aux enfants est disponible pour 40 dollars de moins que son prix courant de 99,99 USD avec des spécifications identiques, tandis que la Fire HD 10 adaptée aux enfants coûte 50 USD de moins que d’habitude.

Les Fire HD 10 et HD 10 Kids Edition partagent un grand écran 1080p, un processeur octocœur respectable et 2 Go de mémoire, ainsi qu’une autonomie de 12 heures, l’ancienne version étant également en vente au moment de la rédaction de cet article à un rabais de 50 $ avec votre choix de 32 ou 64 concerts de salle de thésaurisation numérique locale.

Avant d’appuyer sur la gâchette, il est important de garder à l’esprit que ce ne sont pas les tablettes les plus puissantes au monde (même pas dans leur segment de prix), exécutant une version fortement modifiée d’Android du côté logiciel sans accès officiel au Play Store de Google . Dans le même temps, cependant, il est indéniablement difficile de trouver du matériel comparable à des prix similaires.