Chaque nouvelle Volvo est désormais limitée à 112 mph – Africadaidly

Volvo a commencé à mettre en œuvre un nouveau plafond de vitesse de 112 mph sur toutes ses nouvelles voitures, soulignant la position du constructeur suédois en tant que leader mondial de la sécurité routière.

En plus du plafond de vitesse, chaque voiture Volvo sera désormais également livrée avec une clé d’entretien, qui permet aux conducteurs de Volvo de fixer des limitations supplémentaires sur la vitesse maximale de la voiture (par exemple avant de prêter leur voiture à d’autres membres de la famille ou à des conducteurs plus jeunes et inexpérimentés).

«Nous pensons qu’un constructeur automobile a la responsabilité d’améliorer la sécurité routière», a déclaré Malin Ekholm, responsable du Volvo Cars Safety Center.

«Notre technologie de limitation de vitesse et le dialogue qu’elle a initié correspondent à cette réflexion. Le bouchon de vitesse et la clé Care aident les gens à réfléchir et à réaliser que la vitesse est dangereuse, tout en offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire et en soutenant un meilleur comportement du conducteur.

La limite de vitesse maximale est controversée, certains observateurs remettant en question le droit des constructeurs automobiles d’imposer de telles limitations par le biais de la technologie disponible.

Pourtant, Volvo Cars estime qu’il a l’obligation de poursuivre sa tradition d’être un pionnier dans la discussion sur les droits et obligations des constructeurs automobiles à prendre des mesures qui peuvent finalement sauver des vies, même si cela signifie perdre des clients potentiels.

Il dit que le problème de la vitesse est qu’au-dessus de certaines vitesses, la technologie de sécurité embarquée et la conception d’infrastructures intelligentes ne suffisent plus pour éviter des blessures graves et des décès en cas d’accident.

C’est pourquoi des limites de vitesse sont en place dans la plupart des pays occidentaux, mais la vitesse reste omniprésente et l’une des causes les plus courantes de décès dans la circulation. Des millions de personnes reçoivent toujours des contraventions pour excès de vitesse chaque année.

La recherche montre qu’en moyenne, les gens comprennent mal les dangers de la vitesse. En conséquence, de nombreuses personnes conduisent souvent trop vite et ont une mauvaise adaptation à la vitesse par rapport à la situation du trafic.