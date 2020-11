Chaque nouveau film d’horreur de Blumhouse à venir pour 2021 et au-delà

Allume feu

Statut: Scénario

Cette nouvelle adaptation du roman de Stephen King a été lancée depuis 2010, mais il y a eu un certain mouvement récemment. Zac Efron a été choisi dans un rôle encore non divulgué et Blum a promis une adaptation «fidèle». À un moment donné, Akiva Goldsman était attaché à la réalisation, puis plus tard à Fatih Akin, mais dans l’état actuel des choses La veillée le réalisateur Keith Thomas est le cadre pour raconter à nouveau cette histoire d’une jeune fille avec le pouvoir télékinésique de mettre le feu. Il y avait une précédente adaptation de cette histoire sortie en 1984 avec Drew Barrymore et réalisée par Mark L. Lester, avec une mini-série Firestarter: ravivé diffusé sur la chaîne de science-fiction en 2002, cela se situe donc dans le territoire du remake.

Projet Elizabeth Moss sans titre

Statut: Pas

Ceci est une adaptation proposée du roman de Virginia Feito, Mme March, avec Moss produisant et mis en vedette. Le roman sera publié en 2021 et a été assimilé à Shirley Jackson. Selon le synopsis, il suit une femme au foyer de l’est supérieur «qui se défait quand elle commence à soupçonner que le protagoniste détestable du dernier roman à succès de son mari est basé sur elle». Productions Love and Squalor de Moss en partenariat avec Blumhouse sur le projet

Également en développement:

Blumhouse a une multitude d’autres projets à différents stades de développement dont beaucoup ne verront probablement jamais le jour. Ici, quoi d’autre a été évoqué.

Mark Duplass dans Creep

Fluage 3

Statut: Développement inconnu

Troisième partie de la série Mark Duplass / Patrick Brice – atteint le stade du scénario, dernière mise à jour en décembre 2016

Malédiction

Statut: En option

Histoire de loup-garou basée sur un roman graphique, option avril 2018

La nuit du diable

Statut: Développement inconnu

L’histoire de la nuit avant Halloween, a atteint le stade du script, dernière mise à jour en juillet 2017

Des familles

Statut: Développement inconnu

Horreur cannibale, a atteint le stade du scénario en 2015, dernière mise à jour en janvier 2017

Fangland

Statut: Développement inconnu

Dracula en tant que marchand d’armes. Script en 2009, dernière mise à jour en mars 2017.

Les intrus

Statut: Scénario

Neige morteTommy Wirkola est attaché à écrire et à réaliser ce thriller sur la violence domestique, mis à jour pour la dernière fois en mai 2018.

Invasion

Développement inconnu

Une invasion de domicile se produit en même temps qu’une invasion extraterrestre. Script en mars 2018, dernière mise à jour en juillet 2020

M3GAN

Statut: Scénario

Le directeur de Housebound, Gerard Johnstone, est attaché à cette histoire d’une poupée-robot qui développe la sensibilité, avec SortezAllison Williams est attachée. Il a atteint le stade du scénario en juillet 2018, mais aucune nouvelle depuis.

Magic Eight Ball

Statut: Scénario

Ce projet sur le jouet pour enfants a été lancé depuis 2006 avec la dernière version du script répertoriée en juin 2019. Actuellement Jeff Wadlow de Île fantastique est attaché

Somnambule

Statut: Scénario

Alexander Aja qui a fait Romance Switchblade est répertorié comme attaché à ceci, bien qu’il n’y ait pas eu de mise à jour depuis septembre 2017

Instantané 1988

Statut: En option

Mike Flanagan était attaché à cette adaptation d’une histoire de Joe Hill, même si rien n’a été mis à jour depuis 2016

Le téléphone noir

Statut: Traitement

Une autre adaptation prévue d’une histoire de Joe Hill, avec Scott Derrickson attaché. Aucune mise à jour depuis le traitement en 2017 cependant.

La méthode de la respiration

Statut: Développement inconnu

La seule histoire de l’anthologie de Stephen King Différentes saisons pour ne pas être transformé en film, Scott Derrickson y était également attaché, mais il n’y a pas eu de mouvement depuis des années avec la dernière mise à jour en mai 2017.

Sans titre Chris Hardwick / Blumhouse Project

Statut: Pas

Collaboration avec l’humoriste et acteur Hardwick, pas de nouvelles depuis octobre 2017

Projet d’horreur de Dee Rees sans titre

Statut: Traitement

Collab avec Boue le réalisateur, Rees, décrit comme «une histoire de fantômes centrée sur un couple de lesbiennes afro-américaines vivant dans une petite ville». Pas de nouvelles depuis mai 2017.

Projet Jason Blum / Chris Morgan sans titre

Statut: Scénario

Cette collaboration avec le producteur Chris Morgan existe depuis 2013, avec la dernière mise à jour en avril 2017. Le synopsis se lit comme suit: «Un groupe d’étudiants est au-dessus de leurs têtes avec leur nouvelle invention technologique.»