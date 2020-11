Chaque mot du discours du président élu alors qu’il remporte les élections américaines de 2020

Joe Biden a prononcé son premier discours après avoir battu Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, jurant de «ne pas diviser mais d’unifier» le pays et de «restaurer l’âme de l’Amérique» .Après des jours d’incertitude, il a finalement été confirmé samedi que le 77 Le démocrate âgé d’un an avait triomphé dans l’État clé du champ de bataille de Pennsylvanie, faisant de lui le président-élu.Mr Biden et son colistier Kamala Harris ont remporté avec plus de 74 millions de votes – le plus grand nombre de votes pour un billet présidentiel de l’histoire. S’adressant à une foule à Wilmington, dans le Delaware, samedi soir, M. Biden a ouvert son discours en remerciant tous ceux qui ont voté pour lui: Joe Biden et sa femme Jill, et la candidate démocrate à la vice-présidence américaine 2020 Kamala Harris et son mari Doug (Photo : Jim Bourg / Reuters) M. Biden a déclaré que son mandat immédiat était de s’attaquer à la bataille de la nation contre la pandémie croissante de coronavirus et a décrit sa victoire comme «une victoire claire» .Le discours de Joe Biden dans son intégralité s, les gens de cette nation ont parlé, ils nous ont donné une victoire claire. Une victoire convaincante. Une victoire pour «Nous, le peuple». Nous avons gagné avec le plus grand nombre de voix jamais exprimées pour un billet présidentiel dans l’histoire de cette nation – 74 millions. Je suis émerveillé par la confiance que vous m’accordez. Je m’engage à être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unifier. Qui ne voit pas les États rouges et bleus, mais les États-Unis. Et qui travaillera de tout mon cœur pour gagner la confiance de tout le peuple. Car c’est ce que représente l’Amérique: le peuple. Et c’est ce que sera notre administration. J’ai cherché ce bureau pour restaurer l’âme de l’Amérique. Pour reconstruire l’épine dorsale de la nation – la classe moyenne. Rendre l’Amérique à nouveau respectée dans le monde et nous unir ici chez nous, c’est l’honneur de ma vie que tant de millions d’Américains ont voté pour cette vision. Et maintenant, le travail de concrétisation de cette vision est la tâche de notre temps.Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis le mari de Jill. Je ne serais pas ici sans l’amour et le soutien infatigable de Jill, Hunter, Ashley, tous nos petits-enfants et leurs conjoints, et toute notre famille. Ils sont mon cœur.Les gens se rassemblent le long de la 16e rue devant la Maison Blanche pour célébrer la course à la présidentielle appelée en faveur du président élu Joe Biden (Photo: Pablo Martinez Monsivais / AP) Jill est une mère – une maman militaire – et une éducateur. Elle a consacré sa vie à l’éducation, mais l’enseignement n’est pas seulement ce qu’elle fait – c’est qui elle est. Pour les éducateurs américains, c’est un grand jour: vous allez en avoir un à la Maison Blanche, et Jill va faire une grande Première Dame et je serai honoré de servir avec un fantastique vice-président – Kamala Harris – qui entrera dans l’histoire en tant que première femme, première femme noire, première femme d’origine sud-asiatique et première fille d’immigrants à avoir été élue à un poste national dans ce pays. qui se sont battus si dur pendant tant d’années pour y arriver. Mais encore une fois, l’Amérique a plié l’arc de l’univers moral vers la justice. Kamala, Doug – qu’on le veuille ou non – vous êtes une famille. Vous êtes devenu des bidens honoraires et il n’y a pas d’issue. À tous ceux qui se sont portés volontaires, ont travaillé dans les urnes au milieu de cette pandémie, les responsables électoraux locaux – vous méritez des remerciements particuliers de cette nation. À mon équipe de campagne, à tous les bénévoles, à tous ceux qui ont tant donné d’eux-mêmes pour rendre ce moment possible, je vous dois tout, et à tous ceux qui nous ont soutenus: je suis fier de la campagne que nous avons construite et menée. Je suis fier de la coalition que nous avons formée, la plus large et la plus diversifiée de l’histoire: démocrates, républicains et indépendants, progressistes, modérés et conservateurs, jeunes et vieux, urbains, suburbains et ruraux, homosexuels, hétérosexuels, transgenres, blancs. Latino. Asiatique. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, fait signe à la foule après avoir prononcé une allocution à Wilmington, Delaware (Photo: ANGELA WEISS / AFP via Getty) Et surtout pour les moments où cette campagne était au plus bas – la communauté afro-américaine s’est levée encore pour moi. Ils ont toujours mon dos, et j’aurai le vôtre. J’ai dit d’emblée que je voulais une campagne qui représente l’Amérique, et je pense que nous l’avons fait. Voilà à quoi je veux que l’administration ressemble, et à ceux qui ont voté pour le président Trump, je comprends votre déception ce soir. J’ai moi-même perdu quelques élections. Mais maintenant, donnons-nous une chance. Il est temps de mettre de côté la rhétorique dure. Pour abaisser la température. Se revoir. S’écouter à nouveau. Pour progresser, nous devons arrêter de traiter nos adversaires comme nos ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes Américains. La Bible nous dit que pour tout il y a une saison – un temps pour construire, un temps pour récolter, un temps pour semer. Et un temps pour guérir. C’est le moment de guérir en Amérique. Maintenant que la campagne est terminée – quelle est la volonté du peuple? Quel est notre mandat? Je crois que c’est le suivant: les Américains nous ont demandé de rassembler les forces de la décence et les forces de l’équité. Rassembler les forces de la science et les forces de l’espérance dans les grandes batailles de notre temps. La bataille pour contrôler le virus. La bataille pour construire la prospérité. La bataille pour garantir les soins de santé de votre famille. La bataille pour parvenir à la justice raciale et éradiquer le racisme systémique dans ce pays. La bataille pour sauver le climat. La bataille pour restaurer la décence, défendre la démocratie et donner à tout le monde dans ce pays une chance équitable.Notre travail commence par la maîtrise du COVID.Nous ne pouvons pas réparer l’économie, restaurer notre vitalité ou savourer les moments les plus précieux de la vie – étreindre un petit-enfant, anniversaires , mariages, remises de diplômes, tous les moments qui comptent le plus pour nous – jusqu’à ce que nous obtenions ce virus sous contrôle Lundi, je nommerai un groupe de scientifiques et d’experts de premier plan en tant que conseillers en transition pour aider à prendre le plan COVID de Biden-Harris et à le convertir dans un plan d’action qui débutera le 20 janvier 2021, ce plan reposera sur une base scientifique. Il sera construit par compassion, empathie et inquiétude.Un homme agite un drapeau Biden-Harris tout en conduisant le long du Strip de Las Vegas (Photo: Ronda Churchill / AFP) Je n’épargnerai aucun effort – ni aucun engagement – pour inverser cette pandémie Je me suis présenté comme un fier démocrate. Je serai maintenant président américain. Je travaillerai aussi dur pour ceux qui n’ont pas voté pour moi – que pour ceux qui l’ont fait. Que cette sombre ère de diabolisation en Amérique commence à se terminer – ici et maintenant. Le refus des démocrates et des républicains de coopérer les uns avec les autres n’est pas dû à une force mystérieuse hors de notre contrôle. C’est une décision. C’est un choix que nous faisons. Et si nous pouvons décider de ne pas coopérer, nous pouvons alors décider de coopérer. Et je pense que cela fait partie du mandat du peuple américain. Ils veulent que nous coopérons, c’est le choix que je ferai. Et j’appelle le Congrès – démocrates et républicains – à faire ce choix avec moi. L’histoire américaine parle de l’élargissement lent mais régulier des opportunités. Ne vous y trompez pas: trop de rêves ont été reportés trop longtemps, nous devons concrétiser la promesse du pays pour tout le monde – peu importe leur race, leur appartenance ethnique, leur foi, leur identité ou leur handicap. L’Amérique a toujours été façonnée par points d’inflexion – par moments dans le temps où nous avons pris des décisions difficiles sur qui nous sommes et ce que nous voulons être. Lincoln en 1860 – venant sauver l’Union. FDR en 1932 – promettant à un pays assiégé un New Deal. JFK en 1960 – promettant une nouvelle frontière. Et il y a douze ans – quand Barack Obama est entré dans l’histoire – et nous a dit: «Oui, nous pouvons. Nous nous trouvons à nouveau à un point d’inflexion. Nous avons la possibilité de vaincre le désespoir et de bâtir une nation de prospérité et de détermination. On peut le faire. Je sais que nous pouvons, j’ai longtemps parlé de la bataille pour l’âme de l’Amérique. Nous devons restaurer l’âme de l’Amérique. Notre nation est façonnée par la bataille constante entre nos meilleurs anges et nos pulsions les plus sombres. Il est temps que nos meilleurs anges l’emportent. Ce soir, le monde entier regarde l’Amérique. Je crois qu’à notre meilleur, l’Amérique est un phare pour le monde. Et nous ne menons pas par l’exemple de notre puissance, mais par la puissance de notre exemple. J’ai toujours cru que nous pouvons définir l’Amérique en un mot: les possibilités. Qu’en Amérique, chacun devrait avoir l’opportunité d’aller aussi loin que ses rêves et la capacité de Dieu les mèneront. Vous voyez, je crois en la possibilité de ce pays. Nous sommes toujours tournés vers l’avenir, vers une Amérique plus libre et plus juste, vers une Amérique qui crée des emplois dans la dignité et le respect, vers une Amérique qui guérit les maladies, comme le cancer et la maladie d’Alzheimer, vers une Amérique qui ne laisse personne. Devant une Amérique qui n’abandonne jamais, ne cède jamais, c’est une grande nation, et nous sommes un bon peuple, c’est les États-Unis d’Amérique, et il n’y a jamais rien eu que nous n’ayons pu faire quand nous l’avons fait ensemble. Dans les derniers jours de la campagne, j’ai pensé à un hymne qui compte beaucoup pour moi et ma famille, en particulier mon fils décédé Beau. Il capture la foi qui me soutient et qui, je crois, soutient l’Amérique, et j’espère qu’il pourra apporter un peu de réconfort et de réconfort aux plus de 230000 familles qui ont perdu un être cher à cause de ce terrible virus cette année. Mon cœur va à chacun de vous. Espérons que cet hymne vous donne aussi du réconfort. «Et Il vous élèvera sur les ailes de l’aigle, vous portera au souffle de l’aube, vous fera briller comme le soleil, et vous tiendra dans la paume de sa main.» Et maintenant, ensemble – sur des ailes d’aigle – nous nous embarquons dans l’œuvre que Dieu et l’histoire nous ont appelés à faire. Avec un cœur plein et des mains fermes, avec foi en l’Amérique et les uns dans les autres, avec un amour du pays – et une soif de justice – soyons la nation que nous savons que nous pouvons être, une nation unie, une nation fortifiée. Guéri, les États-Unis d’Amérique, que Dieu vous bénisse et que Dieu protège nos troupes.

